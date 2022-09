Gf vip 7, Sonia Bruganelli una furia contro Giulia Salemi “Cosa avrei voluto fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli ha confessato di non aver sopportato il gesto di Giulia Salemi, quando è entrata in studio proprio nel momento in cui Sonia aveva preso la parola.

Sonia Bruganelli quest’anno è l’opinionista del Grande Fratello vip per la seconda edizione consecutiva. Sappiamo bene che la moglie di Paolo Bonolis è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo, al contrario di Adriana Volpe che è stata lasciata fuori ed al suo posto è arrivata Orietta Berti. Lunedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata del reality e insieme ad Alfonso Signorini e alle due opinioniste in studio è entrata lei, Giulia Salemi che per tutta l’edizione del reality curerà la Social e sarà quindi presente in studio durante ogni puntata.

Sonia Bruganelli stizzita dopo l’ingresso in studio di Giulia Salemi

Ad ogni modo, sembra che Sonia Bruganelli in puntata abbia avuto da dire nel momento in cui Giulia Salemi ha fatto il suo intervento in studio, perché esattamente in quel momento la moglie di Paolo Bonolis aveva preso la parola per la prima volta. Il pubblico da casa non ha potuto non notare il suo disappunto. Nel corso di un’intervista che la stessa Sonia ha rilasciato a casa Chi, effettivamente ha confessato non aver gradito l’intervento di Giulia, proprio nel momento in cui aveva preso la parola.

Le parole della moglie di Paolo Bonolis a Casa Chi

Parlando di lei ha detto che sicuramente è una ragazza molto carina e che ha una voce radiofonica perfetta e che per il ruolo che ricopre è adatta. Poi la stoccata “Quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare li davanti.. la prima volta che parlo cavolo e arriva questa e ok!”. Pare che in quel momento Sonia si sia parecchio infuriata tanto da aver pensato di andare via. “Stavo per andarmene via ma poi era troppo presto“. Insomma, che quest’anno Sonia abbia trovato il suo capo espiatorio?

Perchè Sonia ha accettato di partecipare al Gf vip

Lo scorso anno sappiamo bene che ha litigato pesantemente con la sua collega, Adriana Volpe e che alla lunga poi questo loro rapporto ha stancato Alfonso. Ad ogni modo, Sonia, nel corso del suo intervento a casa Chi ha voluto fare chiarezza per l’ennesima volta, sul motivo che l’ha spinta ad accettare di prendere parte al Grande fratello vip per il secondo anno consecutivo. A quanto pare, Sonia avrebbe cambiato idea nel momento in cui ha scoperto che al suo fianco avrebbe avuto Orietta Berti.