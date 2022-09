Antonino Spinalbese inizia a parlare di Belen ma il Gf non fa sentire nulla agli spettatori a casa

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese dentro la casa più spiata d’Italia sta facendo parlare parecchio di se. Sulla storia con Belen ha fatto diverse confessioni, ma la regia ha stroncato.

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip. Lo abbiamo conosciuto in questi anni per essere stato il compagno di Belen Rodriguez, il padre della piccola Luna Marì. Adesso, l’ex parrucchiere sta vivendo questa nuova esperienza all’interno del reality di Canale 5 ed inevitabilmente non si fa altro che parlare di Belen e della loro storia d’amore. Pare che però, in alcune occasioni, in questi giorni in casa, durante alcune confessioni di Antonino la regia abbia come staccato l’inquadratura dallo stesso. Ma per quale motivo? Che Belen abbia fatto patti chiari prima che Antonino entrasse in casa?

Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen intento a fare delle confessioni

Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip. Già sin dall’inizio il riferimento a Belen pare che fosse inevitabile ed infatti già nel video di presentazione è stato lo stesso a parlare della sua ex e della loro relazione. A quanto pare, la showgirl argentina non ha preso molto bene la sua partecipazione al programma di canale 5.

Le confessioni di Spinalbese sulla storia con la Rodriguez

Ad ogni modo, a svelare alcuni dettagli sulla fine di questa relazione è stato proprio lui Antonino. Il gieffino, parlando soprattutto di notte con i suoi coinquilini e compagni d’avventura, pare che abbia parlato dei momenti di crisi vissuti con la sua ex compagna. Ha parlato di fotografi, di gossip, di tanti problemi che si sono creati man mano, fino a quando entrambi hanno capito che erano troppo diversi e che soprattutto le loro vite erano troppo diverse e distanti. Ad un certo punto, Antonino ha fatto una confessione, ovvero di essere andato via da casa in diverse occasioni, dopo aver litigato pesantemente con Belen.

Le parole di Antonino, poi la regia cambia inquadratura e censura

“Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”. Questa la confessione di Antonino, alle cui parole la regia ha reagito cambiando inquadratura. Antonino ha anche detto tante altre cose ai suoi compagni ovvero il fatto che sin da piccolino continuava a ribadire di non voler figli e che poi invece la vita diventa imprevedibile.