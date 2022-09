Mattino 5, gli ospiti litigano pesantemente e Federica Panicucci è costretta ad intervenire: “Smettetela”

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 ieri è accaduto il delirio, visto che in diretta tv c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Patrizia Groppelli e Roberto Poletti.

Patrizia Groppelli nelle scorse ore è stata accusata a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Ebbene, nella mattinata di ieri è andata in onda una nuova puntata del programma mattutino dedicata ai fatti di cronaca più importanti. E’ stato sul finire della puntata che gli animi si sono accesi e Patrizia è finita per essere duramente attaccata. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Mattino 5, Patrizia Groppelli gravemente insultata

Sul finire della puntata di Mattino 5 di ieri, è avvenuta una discussione piuttosto accesa tra Patrizia Groppelli ed il noto giornalista che si trova in collegamento. Pare che i due abbiano avuto delle idee piuttosto diverse riguardo un fatto di cronaca legato ad Omar Confalonieri. Poletti improvvisamente avrebbe fatto arrabbiare la Groppelli, sostenendo che in qualche modo stesse giustificando il comportamento della compagna dello stupratore che ha scelto la via del silenzio. A quel punto Poletti avrebbe lanciato una pesante accusa ala Groppelli dicendole di essere complice.

Lite tra la Groppelli e Roberto Poletti

Non appena Poletti ha proferito quelle parole in studio è accaduto il caos. La Groppelli non è potuta rimanere in silenzio di fronte a queste parole aggiungendo che questa volta Roberto Poletti avesse proprio esagerato. “Sono complice? Poletti, ma cosa stai dicendo? Mi stai insultando…Avete sentito cosa ha detto? Che sono complice di questa storia…Ma scusami…”. Queste le parole della Groppelli che è veramente andata su tutte le furie. A quel punto la nota opinionista ha chiesto al giornalista di moderare i termini visto che lei stava soltanto esprimendo una propria opinione e niente di più. Tra i due però lo scontro non si è placato ed hanno continuato a litigare per tutta la durata della puntata.

L’intervento della Panicucci

E’ dovuta intervenire Federica Panicucci per cercare di riportare la calma. dicendo di non avere più tempo e invitando i due a smetterla di insultarsi a vicenda. Subito dopo, intatti, la conduttrice ha mandato in onda un filmato, dove Omar Confalonieri era intento a cantare canzoni di Natale. A quel punto, una volta finito il video, Federica avrebbe detto che quello appena visto era Omar condannato a 6 anni e quattro mesi e poi lo ha appellato come stupratore seriale.