Milo Infante una furia contro Pierluigi Diaco: “Cosa sarò costretto a fare”

A Milo Infante non è proprio andata giù l’intromissione del collega Pierluigi Diaco nella sua trasmissione. Così il giornalista si è infuriato e lo ha fatto in diretta

Milo Infante è tornato in tv con il suo programma Ore 14, dove il conduttore insieme ai suoi ospiti affronta argomenti legati al mondo dell’attualità. Ad ogni modo, prima dell’inizio della puntata di ieri sembra che sia accaduto qualcosa di inaspettato ed il conduttore è apparso piuttosto infuriato. Ma per quale motivo? Sembra che a far andare su tutte le furie Milo Infante sia stato il collega Pierluigi Diaco ma per quale motivo?

Milo Infante torna in tv con Ore 14 su Rai 2

Milo Infante è il conduttore di Ore 14, il programma che va in onda tutti i giorni e dove si affrontano temi di attualità, come il caso della scomparsa della piccola Denise Pipitone di Mazara del vallo. Ebbene, nella giornata di ieri, prima dell’inizio della trasmissione, così come raccontato da DavideMaggio.it, è andato in onda il collega che ha dato delle anticipazioni sulla puntata di Bella Mà. E’ stato proprio questo intervento di Pierluigi Diaco che non è piaciuta al conduttore di Ore 14 che è andato davvero su tutte le furie e si è lasciato andare ad uno sfogo.

Lo sfogo di Milo contro Pierluigi Diaco

Sostanzialmente Milo ha dovuto iniziare il suo programma in ritardo di 7 minuti per dare spazio a Diaco che ha dato anticipazioni sulla puntata odierna di Bella Mà. Milo ha iniziato così la trasmissione ma con un velo di rabbia, dicendo che forse sarebbe stato meglio cambiare il nome al programma. “Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14, che oggi comincia alle 14.07, quindi dovremmo cambiare probabilmente titolo al programma…”. Queste le parole di Milo Infante che è apparso davvero una furia.

Il giornalista non gradisce l’intromissione del collega

Secondo quanto riferito dal portale DavideMaggio.it che ha diffuso questa notizia, molto probabilmente Pierluigi Diaco ha dato le anticipazioni della puntata di Bella Mà, nella trasmissione di Milo Infante per tentare di aumentare gli ascolti, che purtroppo in questi giorni non sono stati poi così positivi e alti. Qualunque sia stato il motivo, una cosa è certa, che Milo Infante non ha gradito l’intromissione del collega.