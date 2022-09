Pressione alta e glicemia, cosa mangiare per tenere con facilità tutto sotto controllo

0 SHARES Condividi Tweet

In caso di pressione alta e glicemia, esiste un alimento che potrebbe esserti davvero d’aiuto. Quale? L’aglio.

Pressione alta e glicemia, due problemi di salute che purtroppo sono sempre più frequenti. Eppure, non tuti sono a conoscenza del fatto che esiste un alimento che può davvero salvare la vita alle persone che ne soffrono. Volete sapere di quale alimento si tratta? Quali sono i suoi benefici?

Pressione alta e ipertensione, quali gli effetti benefici di un importante alimento

La Pressione alta è davvero uno dei mali del nuovo secolo e sono sempre di più le persone che si trovano a combattere contro l‘ipertensione. Sicuramente l’alimentazione fa tanto. Bisognerebbe seguire un’alimentazione sana, ricca di frutta e verdure e pochi grassi, ma soprattutto poco sale, quando si hanno problemi di ipertensione. Non tutti però sanno che esiste un alimento che spesso viene visto in modo negativo ma che ha dei benefici davvero molto importanti per tutto l’organismo.

Ecco perchè l’aglio non deve mai mancare dalla tua alimentazione

Stiamo parlando dell’aglio, che pare abbia degli effetti benefici davvero da non trascurare. Si dice che soltanto uno spicchio possa migliorare innanzitutto il gusto di quello che stiamo mangiando, ma anche garantire dei benefici non indifferenti al nostro organismo. E’ utile sia in caso di pressione e/o glicemia alta. Gli alcaloidi che si trovano all’interno dell’aglio abbassano i livelli di glicemia nel sangue, proprio come fa l’insulina, dunque è un alleato per coloro che soffrono di diabete. Inoltre, si dice ancora che solo uno spicchio di aglio possa regolare la pressione ed è proprio per questo che può aiutare anche la formazione dei trombi. In alcuni casi, i medici lo sconsigliano, soprattutto a coloro i quali presentano problemi intestinali, visto che è molto pesante da digerire. Sapete che è anche importante per ripristinare la flora batterica, introdurre nell’organismo importanti sostanze, come lo iodio, il calcio, il magnesio e il fosforo.

Le proprietà benefiche

In autunno ed in primavera non deve mai mancare dalla nostra dieta. Il motivo? Va a rafforzare i capelli, ha un ruolo antiossidante e antinfiammatorio. E’ utile anche in caso di tosse, raffreddore e bronchite, ma in questi casi deve essere ingerito come succo. Le proprietà benefiche di questo ingrediente sono davvero innumerevoli. Molti medici lo consigliano a chi vuole tenere sotto controllo il peso, in quanto genera una grande sensazione di sazietà al cervello.