Capelli sottili, quello da non fare per avere una splendida chioma

Se hai i capelli sottili devi fare attenzione e soprattutto ci sono delle cose che non devi assolutamente fare dopo l’estate. Quali?

Avete i capelli sottili se da una parte è una cosa positiva, dall’altra potrebbe non esserlo. Il motivo? Sicuramente i capelli sottili sono più difficili da trattare e da curare. C’è chi ha i capelli lisci e sottili dalla nascita, chi invece subisce questo cambiamento nel corso del tempo per via di fattori esterni o interni. Tra questi citiamo i cambiamenti ormonali, di stile di vita, cattive abitudini alimentari. A determinare anche il cambiamento di struttura del capello è anche l’uso eccessivo di prodotti a base chimica ed il calore. Cosa non devi assolutamente fare se hai dei capelli sottili? Ecco alcuni consigli.

Capelli sottili, cosa non devi assolutamente fare?

Se hai i capelli sottili ci sono delle cose che non devi assolutamente fare. La prima cosa da evitare è di usare l calore ogni giorno sui capelli, perché questo li va a rovinare in modo davvero irreparabile. Se i capelli sono sottoli, limita al massimo il calore. Evita di asciugarli ad una temperatura molto elevata e limita l‘utilizzo di arricciacapelli e piastre. Evita ancora di utilizzare spray a base di gel o olio perché non conferiranno volume alla chioma ma questa sarà sempre più svuotata. Puoi optare invece per degli spray texturizzanti.

La parola degli esperti

Inoltre, nel caso in cui l’olio non viene rimosso nel migliore dei modi, potrebbe apparire la forfora che è la principale causa della caduta dei capelli. Evita ancora l’uso di prodotti chimici per la cura dei capelli. Più sostanze chimiche utilizzi più i tuoi capelli subiranno dei danni. Utilizza prodotti privi di sostanze chimiche, che sia una maschera, uno shampoo o qualsiasi altro prodotto. Non utilizzare il balsamo ogni giorno. Questi sono soltanto alcuni dei consigli che possiamo dare a tutti coloro i quali hanno i capelli sottili.

Cosa avviene in estate ai nostri capelli

Inoltre, questi accorgimenti valgono sempre, per tutto l’anno ma ancora di più per l’estate e subito dopo l’estate. Sappiamo bene che durante i mesi estivi i capelli ne risentono tanto, per via dei raggi ultravioletti, esposizione al sole, acqua salata del mare o acqua con il cloro della piscina. Per questo, se aggiungiamo anche altro, rischiamo di danneggiare irrimediabilmente la nostra capigliatura.