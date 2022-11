Oggi è un altro giorno, momenti di grande imbarazzo in studio per un audio

0 SHARES Condividi Tweet

A Oggi è un altro giorno, imbarazzante audio in sottofondo. Serena Bortone rimane senza parole.

Quella di ieri, venerdì 11 novembre per Oggi è un altro giorno è stata una puntata piuttosto ricca di imprevisti e di avvenimenti inaspettati. Stiamo parlando del programma condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 1. Ebbene, così come al suo solito la conduttrice ha ospitato in studio diversi personaggi, tra cui anche Fabio Concato. E’ stato proprio durante l’entrata in studio del cantante che è accaduto qualcosa. Ma cosa?

Oggi è un altro giorno, ospite in studio Fabio Concato

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, andata in onda venerdì 11 novembre ad un certo punto in studio è accaduto qualcosa di incredibile. La conduttrice Serena Bortone ha ospitato in studio Fabio Concato ed è stato proprio durante la sua entrata in studio che è accaduto qualcosa di strano. Il cantautore è entrato e si è accomodato sulla postazione dello specchio. A quel punto si è sentita una voce femminile dire “Oh Dio, dove doveva andare questo?”. Non abbiamo certezza su chi sia stato a parlare, ma forse uno degli affetti stabili del programma aveva il microfono semispento e si sono sentite strane interferenze. Inevitabilmente però, la voce femminile non è passata inosservata ai telespettatori a casa.

Voce inaspettata e fuorionda imbarazza tutti in studio

Ad ogni modo, Fabio Concato si è concesso un’intervista molto interessante a Oggi è un altro giorno nel salotto di Serena Bortone. Il cantautore si è lasciato andare ad un’intervista molto interessante ed ha raccontato di aver affrontato un percorso di analisi che gli ha permesso di arrivare a risposte molto importanti. “E’ stata una terapia d’appoggio, ero pieno di paure, di fobie e di ansie. Scrivevo tutto su un pezzettino di carta, mi annotavo le cose da fare. Le tematiche del quotidiano diventavano degli scogli da superare”.

Il ricordo di Fabio sul suo papà

L’artista ha ricordato anche il suo papà ed il grande affetto che lo legava all’uomo. “Amavo moltissimo mio papà, mi ha detto che grazie a me ha vissuto la sua personale rivincita. Mi ha fatto molto soffrire, anche se facevo finta di niente”.