Patrizia Rossetti lascia la casa del Gf vip, cosa sta accadendo

Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la casa del Grande fratello. La notizia è stata diffusa dal programma in questione. Arriva il comunicato ufficiale.

Patrizia Rossetti ha momentaneamente abbandonato la casa più spiata d’Italia, a quanto pare per motivi di salute. Ebbene si, nelle scorse ore Patrizia ha lasciato la casa ed il programma ha diffuso un comunicato ufficiale attraverso i suoi canali ufficiali social. Si parla di un’uscita momentanea dall’abitazione di Cinecittà e questo fa pensare solo ad una cosa, ovvero che la conduttrice a breve tornerà in casa. Il Gf vip ha anche sottolineato il fatto che la conduttrice è uscita dalla casa per motivi di salute. Ma cosa sta accadendo in casa?

Patrizia Rossetti ha abbandonato momentaneamente la casa

Patrizia Rossetti al momento ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, molto probabilmente per motivi di salute. La notizia è stata diffusa direttamente dal programma che ha pubblicato una nota ufficiale.“Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”. Questo il comunicato che è stato diffuso proprio dal programma. La conduttrice avrebbe lasciato la casa intorno alle 11.00 lungo la mattinata di oggi, sabato 12 novembre.

Problemi di salute per la conduttrice, cosa sta accadendo?

In molti sembra che si siano tanto dispiaciuti e abbiano commentato la notizia, augurandosi che Patrizia non abbia niente di grave e che possa tornare presto in casa. Molti telespettatori hanno anche sottolineato il fatto che Patrizia in puntata avesse una brutta tosse e qualcuno ha sostenuto che molto probabilmente la colpa sia delle tante sigarette che arrivano all’interno della casa più spiata d’Italia.

Le ipotesi dei telespettatori, c’è chi parla di Covid

Si tratta soltanto di ipotesi, visto che non è stato specificato quale fosse il problema di salute della Rossetti. Qualche altro ha ipotizzato che si possa trattare di Covid. Sicuramente nelle prossime ore ne sapremmo di più, non appena Patrizia tornerà in casa e magari racconterà lei stessa ai suoi coinquilini ed a tutti i telespettatori a casa cosa sia accaduto.