Ida e Riccardo, le parole di lui fanno pensare ad un ritorno di fiamma

A Uomini e Donne si torna a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha aperto il suo cuore alla dama.

Torniamo a parlare di due protagonisti di Uomini e Donne, ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due si sono riavvicinati la scorsa estate ma poi le cose non sono andate bene ed i due si sono nuovamente lasciati. Si sono poi ritrovati al centro dello studio di Uomini e donne, dove hanno confessato cosa provano l’uno per l’altra. In questi ultimi giorni si sta parlando di un possibile ritorno di fiamma tra i due, ma a parlare è stato proprio lui.

Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad essere due veri grandi protagonisti del programma Uomini e Donne. Ebbene, i due hanno vissuto una storia d’amore davvero molto particolare, sono stati tanto bene insieme ma anche tanto male. I due se ne sono detti davvero di tutti i colori in studio e non solo, nel momento in cui si sono lasciati. Poi però, in tante occasioni si sono lasciati e ripresi e adesso forse le cose sono cambiate totalmente. Il pubblico è diviso, c’è chi li ama ma anche chi li odia nel contempo. Nelle scorse settimane Ida è stata molto vicina ad un altro cavaliere ma ecco che nel corso dell’ultima puntata di Uomini e donne, si è tornati a parlare di Ida e Riccardo, visto che entrambi pare che si siano sbilanciati sui sentimenti che provano l’uno per l’altro.

Riccardo confessa i sentimenti per Ida

Nello specifico, a rompere il silenzio è stato proprio lui, Riccardo il quale ha mostrato una certa insofferenza nel vedere Ida felice e spensierata in compagnia di Alessandro. Guarnieri avrebbe addirittura fatto sapere di essere talmente tanto infastidito da pensare di abbandonare lo studio. Riccardo ha confessato di stare davvero tanto male nel vedere l’unica persona con cui ha mai desiderato un matrimonio, tra le braccia di un altro uomo. Durante questo sfogo, ecco che Riccardo si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto importante confessando “Io ti ho amata dal primo giorno”, ricordando alla sua ex i momenti felici della loro relazione.

La confessione di Riccardo

“Mi sono innamorato di Ida, punto. Ho sempre avuto il pensiero di chiamarti e cercarti”, ha poi aggiunto Riccardo che ha deciso finalmente dopo tanto tempo di essere chiaro e dire cosa prova per la dama. Che ci sia un ritorno di fiamma in arrivo tra i due? Al momento sembra molto lontano, visto che Ida non sembra credere alle parole di Riccardo.