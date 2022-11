Edoardo Tavassi massacrato da Antonella Fiordelisi, sui social la sorella di lui, Guendalina la asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi nelle scorse ore si è espressa su Edoardo Tavassi utilizzando delle parole poco carine. Parole alle quali ha subito risposto la sorella di Tavassi ovvero la celebre Guendalina che non ha perso l’occasione di scagliarsi contro la ragazza tramite i social.

Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste assolute di questa nuova edizione del GF Vip. La giovane fin dal primo momento si è infatti resa protagonista di varie dinamiche, e proprio nelle ultime ore si è espressa su uno degli ultimi arrivati ovvero Edoardo Tavassi utilizzando delle parole che non sono piaciute alla sorella Guendalina che a sua volta ha utilizzato i social per scagliarsi contro la gieffina. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Il commento di Antonella Fiordelisi su Edoardo Tavassi

Antonella Fiordelisi nel corso delle settimane trascorse all’interno della casa del GF Vip ha dimostrato di non avere mai il timore di esprimere il suo personale pensiero su fatti e persone. E proprio nel corso delle ultime ore la gieffina si è scagliata contro Edoardo Tavassi. Tutto è avvenuto mentre si trovava in compagnia di Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Nello specifico la Fiordelisi ha dichiarato “Vieni qua e dici ‘cerco moglie’, uno è esagerato, due ‘mi piace quella ma quella sta con quello, quella sta con quell’altro’, allora vuol dire che ti va bene chiunque”. Parole alle quali ha subito risposto Oriana cercando di difendere il simpaticissimo Edoardo che dal momento del suo ingresso all’interno della casa del GF Vip è riuscito ad entrare nel cuore degli altri inquilini ma soprattutto nel cuore dei telespettatori.

Il commento di Oriana e Sarah

Alle parole espresse da Antonella su Edoardo Tavassi hanno subito replicato Oriana e Sarah. Nello specifico la prima ha difeso Edoardo sostenendo che in realtà a lui piace molto scherzare. Parole alle quali sempre Antonella ha replicato sostenendo che in realtà proprio il fatto che è solito scherzare così tanto andrebbe ad evidenziare la sua poca profondità. Sarah Altobello invece ha risposto difendendo anche lei Edoardo e precisando che quando si trova insieme a lui riesce a percepire la sua profondità.

La dura replica di Guendalina Tavassi

Quanto affermato da Antonella Fiordelisi non è assolutamente piaciuto alla sorella di Edoardo ovvero l’amatissima Guendalina Tavassi intervenuta sui social per esprimere il suo personale pensiero su quanto visto e sentito. Guendalina, con la quale Edoardo ha un rapporto molto bello, si è infatti rivolta alla Fiordelisi affermando “Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento?”. L’ex gieffina si è poi rivolta alla ragazza invitandola a tacere. In molti si stanno domandando se Signorini farà vedere alla bella Antonella tale messaggio nel corso della prossima puntata oppure no. Ma se accadrà sicuramente la fidanzata di Donnamaria troverà il modo per rispondere a tali accuse.