Maurizio Costanzo Show, Belen senza freni su De Martino: “Lo dovrà fare anche se ci lasceremo”

Belen Rodriguez ospite del Maurizio Costanzo Show ha risposto a delle domande su Stefano De Martino rivelando anche il desiderio di andare insieme a lui in Argentina.

E’ andata in onda nella serata di venerdì 11 novembre su Canale 5 una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. E proprio nel corso di tale appuntamento a far ritorno in trasmissione è stata la showgirl Belen Rodriguez che ha colto l’occasione per parlare della sua vita con Stefano De Martino. Ma, quali sono state di preciso le sue parole?

Belen Rodriguez ospite del Maurizio Costanzo Show

Dopo alcuni anni di assenza ecco che nella serata di venerdì 11 novembre 2022 la bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata sul palco del Maurizio Costanzo Show come ospite. Maurizio Costanzo non si è lasciato sfuggire l’occasione di rivolgerle delle domande su Stefano De Martino e il loro ritorno di fiamma. Domande alle quali la bella Belen ha risposto senza alcun problema facendo anche delle importanti rivelazioni. Nello specifico la showgirl alla domanda di Costanzo che le ha domandato come va con De Martino ha risposto in modo molto simpatico “Chi? Ah sì, forse me lo ricordo vagamente… ho capito chi è”. Belen ha poi chiarito che con il marito va tutto molto bene.

Il ritorno in Argentino per la famiglia De Martino-Rodriguez

Sempre nel corso della stessa intervista il giornalista Maurizio Costanzo ha poi domandato a Belen se ha intenzione di tornare in Argentina nel corso dei prossimi mesi. A tale domanda la showgirl ha risposto di sì affermando che il suo desiderio era quello di tornare nel suo paese per Capodanno insieme a tutta la famiglia e quindi anche insieme al marito Stefano De Martino. Purtroppo però a causa di alcuni problemi di lavoro non riuscirà a realizzare questo desiderio per cui il ritorno in Argentina è previsto per la prossima estate, ed esattamente per agosto 2023. E a proposito della presenza di De Martino in tale viaggio la Rodriguez ha affermato “Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso”.

Il pensiero di Santiago De Martino su mamma e papà

Belen e Stefano si sono presi e lasciati diverse volte. Proprio per tale motivo, forse, il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo ha domandato alla showgirl cosa pensa di loro il figlio Santiago. Il bambino è nato nel 2013, oggi ha 9 anni ed è molto felice di vedere la sua mamma e il suo papà ancora una volta insieme. La stessa Belen ha raccontato che Santiago dorme ancora insieme a loro anche se è già un ragazzino e alla domanda che cosa pensa dei genitori ha risposto “Quello che deve pensare, che siamo due matti, per bene però”. I due inoltre al momento non sembrerebbero avere intenzione di allargare la famiglia.