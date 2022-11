Pomeriggio 5, l’ospite a Barbara d’Urso: “Scema, cretina”, la reazione della D’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 ogni giorno tanti sono gli ospiti che popolano il salotto e ieri, tra questi c’era Leopoldo Mastelloni che ha dato della cretina alla D’Urso

Pomeriggio 5 è il salotto dove Barbara D’Urso ospita tanto personaggi ogni pomeriggio e, spesso, sono persone che negli anni lei ha anche frequentato e che le sono amiche come è accaduto ieri pomeriggio quando, tra i tanti ospiti, c’era anche Leopoldo Mastelloni, grande amico della padrona di casa. E proprio con lui che c’è stato un siparietto inaspettato sia per la conduttrice che per il pubblico che guardava la trasmissione da casa. Vediamo cosa è accaduto.

Barbara D’Urso svela un segreto della sua giovinezza

Ieri pomeriggio, nel salotto di Pomeriggio 5 Barba D’Urso ha ospitato tra gli altri Leopoldo Mastelloni, suo grandissimo amico da sempre come hanno avuto modo di raccontare entrambi.

Si parlava di scambio di tenerezze e Barbara d’Urso ha voluto raccontare qualcosa che riguardava lei stessa e così ha detto: “Io quando ero piccolina pensavo che i baci alla francese…Mi è venuto in mente questo ricordo di quando ero piccola…Ora ci ho pensato…”

Un altro ospite del salotto, il giornalista Michele Cucuzza, l’ha simpaticamente invitata a non scendere in particolari immaginando che volesse raccontare qualcosa di troppo personale e, dunque, inadatto a quella fascia oraria, ma la D’Urso è voluta andare avanti comunque nel suo racconto e ha detto così: “No, lo voglio dire… Io da piccola pensavo che i baci alla francese fossero quelli con cui si usava il naso …”. Questo suo simpatico segreto ha fatto divertire tutti i suoi ospiti che hanno riso parecchio alle sue parole.

Leopoldo Mastelloni diretto con Barbara D’Urso: “Eri una cretina”

A quel punto, tra le risate, è intervenuto anche Leopoldo Mastelloni che ha detto così alla padrona di casa: “Sei sempre stata una scema…Sei stata sempre una cretina sua questi argomenti…Una scema…”. E poi, ancora: “Devo dire la verità…Barbara era sinceramente scema…Io l’ho conosciuta che aveva 14 anni…Era così innocente che mi chiedevo a volte dove potevo portarmela…”

E la D’Urso, divertita e d’accordo con le parole di Mastelloni, ha replicato: “In effetti te Leopoldo mi consoci da quando ho 15 anni…” . E così Mastelloni ha proseguito: “C’è voluto che avessi due figli per capire un po’ di cose…”

E poi Mastelloni ha anche aggiunto: “Purtroppo però lei diceva sempre ‘non è vero, non è vero’…Scema!” .