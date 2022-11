Fedez durissimo con sè stesso: “Dopo il cancro sono diventato una persona peggiore”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez a distanza di qualche tempo è tornato a parlare della malattia e di come quest’ultima lo ha cambiato. “Sono diventato una persona peggiore”.

Fedez a distanza di qualche mese è tornato a parlare del cancro, la malattia che lo ha colpito qualche tempo fa. Il rapper si è lasciato andare ad una riflessione sulla malattia e sulle conseguenze di quest’ultima. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il rapper è stato colpito da un tumore al pancreas che si è risolto fortunatamente bel migliore dei modi, dopo un intervento e un ciclo di chemioterapia. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Fedez torna a parlare della malattia

Fedez è tornato a parlare del tumore al pancreas che l’ha colpito qualche mese fa e che fortunatamente ha debellato dopo essersi sottoposto ad un intervento. A parlare di questa esperienza terribile è stato il rapper nel corso di una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio, il podcast che conduce su Youtube.

“Molto spesso c’è il danno delle mete prestabilite, ovvero: se ti accade qualcosa devi arrivare ad un determinato punto. Non è così”. Queste le parole di Fedez, che si è lasciato andare ad una riflessione su come ha gestito emotivamente la malattia.

La riflessione del rapper sulla malattia

Il marito di Chiara Ferragni poi, ha voluto sottolineare un aspetto ovvero il fatto che in genere si dice che il cancro come esperienza tende a migliorare l’essere umano. “Ti dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita, la mia vita è peggiorata, sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. Perché dovrei essere una persona migliore?”. Alle parole di Fedez, ha risposto il filosofo, il prof Galimberti.

La risposta del prof. Galimberti

“Fa parte della cultura cristiana, perché per i cristiani il dolore ha un valore perché ti riscatta dal peccato ed è una para per l’eternità. E quindi il dolore viene messo in scena come una cosa positiva”. Non è di certo la prima volta che Fedez parla del cancro, ma questa volta ha voluto essere più sincero possibile e dire come questa ha vissuto questa esperienza e che conseguenze ha avuto sulla sua persona.