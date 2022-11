Cristina Quaranta al veleno contro Marco Bellavia “Mi deve delle scuse”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Quaranta e lo sfogo sull’ex gieffino Marco Bellavia che nel corso dell’ultima puntata del Gf vip è apparso in splendida forma.

Nella serata di giovedì è andata in onda l’ennesima puntata del Grande fratello vip ed abbiamo assistito al ritorno di Marco Bellavia in studio che ha fatto una grande sorpresa a Pamela Prati. A parlare di Marco, è stata anche Cristina Quaranta, una ex concorrente del reality che si è concessa un’intervista a Casa Pipol. L’ex velina ha lanciato una stoccata a Marco Bellavia. Ma cosa ha riferito?

Cristina Quaranta, l’ex gieffina si concede un’intervista a Casa Pipol

Marco Bellavia nelle scorse ore è finita al centro della polemica, o meglio delle critiche da parte dell’ex gieffina Cristina Quaranta.“La sua depressione è già finita? E’ durata solo due settimane? Lui è entrato nella casa ed aveva dei problemi e noi lo avevamo capito”. Queste le parole dell’ex gieffina che poi ha anche fatto una richiesta a Bellavia. “Nel mio caso, però, mi deve delle scuse. Lo ha detto in diretta nazionale che eravamo stati tutti delle merde ma perchè in quel gioco si era un gruppo. Ma io non lo pensavo”.

Cristina su Marco Bellavia, le dure parole dell’ex velina

Cristina nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Pipol ha sottolineato il fatto di non aver fatto mai bullismo nei confronti di Marco e poi ha colto l’occasione per scagliarsi contro di lui.“Da parte sua ho ricevuto dell’aggressività. Io non ho reagito perchè sapevo che non stava bene. Io credo che lui sia entrato che già stava male, non si è ammalato al GF Vip“. Questo ancora quanto aggiunto dall’ex velina.

La confessione inaspettata di Cristina su Marco Bellavia

Poi è arrivata la confessione inaspettata e che ha lasciato senza parole. “Prima della puntata ci ha provato con me, sempre con questa scusa di toccare per cercare una rassicurazione. Finchè non mi farà delle scuse io non mi farò foto con lui”. Anche in altre occasioni l’ex gieffina si era scagliata contro Marco. Cristina ha aggiunto di volere un confronto con lui per poterlo guardare in faccia e dirgli tutto quello che pensa guardandolo negli occhi.