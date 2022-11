Ilaria D’Amico pressa Stefano De Martino sul secondo figlio con Belen e lui le dà una risposta che non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Ilaria D’Amico ospita Stefano De Martino e pressa su Belen ed il secondo figlio. La replica del conduttore non si fa attendere.

Nella serata di giovedì è andato in onda il nuovo programma di Ilaria D’Amico, ovvero “Che c’è di nuovo stasera?”, in prima serata su Rai Due. In qualche modo, l’azienda con la messa in onda di questa puntata, ha cercato di risollevare le sorti della trasmissione, visto gli ascolti deludenti del programma. In che modo? Chiamando Stefano De Martino a prendere parte al programma, in qualità di opinionista.

Ilaria D’Amico in onda con il programma “Che c’è di nuovo stasera” su Rai 2

Nella serata di giovedì Ilaria D’Amico è andata in onda con il suo programma Che c’è di nuovo stasera?”, su Rai 2. Proprio Stefano De Martino pare che per l’occasione sia stato invitato in studio come opinionista e dunque per commentare lo scandalo che ha visto coinvolta la ginnastica ritmica. Durante la discussione, la giornalista sembra aver portato pian piano il discorso su un piano personale e poi sarebbe andata dritta a chiedere a Stefano se abbia intenzione di avere un secondo figlio dalla showgirl, la sua compagnia Belen Rodriguez.

La giornalista chiede a Stefano se abbia intenzione di avere un secondo figlio

“Tu ne hai fatto solo uno”, ha riferito Ilaria, parlando con Stefano e facendo riferimento a Santiago. “Quindi ho tempo?”, ha risposto Stefano sorridendo aggiungendo ancora “No, non ci allarghiamo”. Poi, la D’Amico avrebbe aggiunto “Sicuro?”. Stefano però è apparso sicuro del suo pensiero “Sicuro no, però al momento … Io ho già dato, facciamo allargare qualcun altro”. Ilaria D’Amico ha portato avanti un nuovo show, diverso da quello da lei condotto fino ad ora. Ma il programma, ha avuto il successo sperato?

La Rai cerca di risollevare le sorti del programma, obiettivo raggiunto o ennesimo flop?

Il progetto pare che non abbia proprio avuto un grande successo, anzi potremmo dire che sia stato un vero e proprio flop. La puntata andata in onda lo scorso 19 ottobre è stata vista da 262 mila utenti, registrando uno share del 1,7%. Insomma, l’azienda come già abbiamo avuto modo di anticipare, ha deciso di puntare sulla presenza di Stefano De Martino per risollevare le sorti del programma. Che l’intento sia stato raggiunto? Al momento sembra di no.