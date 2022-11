Storie Italiane, Eleonora Daniele fuori di sè contro la moglie di Vianello: “Ma cosa dici? Io mi dissocio”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scambio di battute piuttosto particolare tra la conduttrice e la moglie di Vianello sul tema divorzio.

Una nuova puntata di Storie Italiane, l’ultima della settimana, è andata in onda nella mattina di ieri. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un duro scambio di battute tra la conduttrice Eleonora Daniele e una delle ospiti in studio ovvero la moglie di Edoardo Vianello. Tutto è nato in seguito alle parole espresse dall’ospite e che hanno particolarmente colpito la presentatrice. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando?

La moglie di Edoardo Vianello ospite di Storie Italiane

Elfrida Ismolli, moglie del celebre artista italiano Edoardo Vianello, è stata ospite della puntata di Storie Italiane andata in onda nella mattina di ieri. E proprio quasi alla fine della puntata si è resa protagonista di un duro scambio di battute con la conduttrice. Tutto è nato dopo che la moglie di Vianello ha dichiarato di essere contraria al divorzio. E nello specifico sembrerebbe aver dichiarato che secondo lei il divorzio non dovrebbe esistere. Queste parole hanno provocato la reazione della conduttrice Eleonora Daniele che ha da subito dimostrato il suo disappunto. Eleonora Daniele ha infatti voluto esprimere il suo personale pensiero sulla questione sottolineando al contrario che per fortuna in Italia è presente una legge che consente alle coppie di poter ricorrere alla separazione e al divorzio. La presentatrice si è poi rivolta alla sua ospite affermando “In questa trasmissione non puoi fare…Mi dissocio totalmente…”.

La replica di Elfrida Ismolli alle parole della conduttrice

Sempre Eleonora Daniele sì è poi rivolta alla moglie di Edoardo Vianello precisando che per lei quelle parole erano state assolutamente sbagliate o meglio “un grave errore”. La conduttrice ha infatti voluto ricordare tutte le donne che sono state uccise dai mariti perchè non avevano accettato l’idea della separazione. La moglie di Vianello ha però provato a discolparsi rivelando l’intenzione di voler esprimere meglio il suo pensiero. Parole alle quali la Daniele ha risposto “Hai detto una cavolata…”.

La precisazione della moglie di Vianello

Elfrida Ismolli è quindi intervenuta cercando di spiegare meglio il suo pensiero e rivelando che se da una parte è vero che ogni coppia deve assolutamente provare a far funzionare il rapporto ecco che allo stesso tempo nel momento in cui ci si rende conto che il rapporto non funziona ecco che allora è sicuramente giusto ricorrere al divorzio. A tali parole la conduttrice ha risposto precisando che aver detto che il divorzio non dovrebbe esistere è molto altro ma l’ospite ha continuato affermando di essersi probabilmente espressa male.