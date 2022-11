X-Factor, Fedez e Rkomi brutta lite e la Ferragni posta il video

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni nelle scorse ore ha condiviso sui social un video in cui è possibile vedere Fedez e Rkomi discutere durante una pausa pubblicitaria nel corso dell’ultima puntata di X-Factor.

Una nuova puntata di X Factor Italia è andata in onda nella serata di giovedì 10 novembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento sembrerebbe esserci stato uno scontro tra due dei giurati ovvero Fedez e Rkomi. A documentare lo scontro è stata nello specifico Chiara Ferragni che ha poi condiviso il video sui social con i suoi followers. Ma esattamente, cos’è successo tra i due? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Battibecco a X-Factor tra Fedez e Rkomi?

X Factor è uno dei programmi più amati e seguiti dai telespettatori. Ad appassionare il pubblico oltre che il talento dei concorrenti e la loro simpatia è anche lo scambio di battute, talvolta simpatico altre volte un po’ più acceso, tra i giurati che però in diverse occasioni hanno anche dimostrato di essere molto affiatati e complici. Proprio nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda su Sky Uno sembrerebbe che tra i due giurati sopracitati ovvero Fedez e Rkomi vi sia stato un piccolo battibecco che però sembrerebbe essersi risolto senza particolare problema nel corso della pausa pubblicitaria.

Il video social condiviso da Chiara Ferragni

Fedez e Rkomi sono oltre che due amatissimi artisti, che provano sicuramente molta stima l’uno per l’altro, anche due dei giudici più amati di X-Factor. Nelle ultime ore è però circolato sul web un video condiviso da Chiara Ferragni in cui è possibile vedere i due artisti discutere tra loro. Un dialogo che ad un certo punto sembrerebbe essersi fatto un po’ più acceso, tanto che proprio Rkomi ha deciso di alzarsi dal suo posto lasciando Fedez seduto al tavolo. Chiara Ferragni, presente all’evento insieme alle sorelle Valentina e Francesca, non ha potuto fare altro che registrare il momento e condividere il video sui social aggiungendo un simpatico sottofondo.

Il chiarimento tra i due giudici

Cosa ha spinto i due artisti a discutere? Al momento non sembrerebbe essere stato svelato il motivo della discussione. Forse il diverso parere su uno dei concorrenti in gara o nei confronti di qualcuna delle decisioni prese nel corso della serata. E’ comunque importante precisare che in realtà si è trattato di una discussione poco significativa durata pochi istanti e che potrebbe essersi risolta in maniera semplice e veloce nel corso di uno spazio pubblicitario. Al momento inoltre nessuno dei due si è esposto sulla questione, ma potrebbero decidere di farlo nel corso delle prossime ore.