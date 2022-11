Sonia Bruganelli al veleno contro Attilio Romita “Ecco di cosa sono fan io”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata del Gf vip Attilio Romina si è lasciato andare ad uno sfogo ed è stato ripreso da Sonia Bruganelli. Poi l’intervento del conduttore.

Nella serata di ieri, giovedì 10 novembre 2022 è andata in onda l‘ennesima puntata del reality di Canale 5, il Grande fratello vip. Non sono mancati di certo i colpi di scena, con Attilio che è apparso in profonda crisi. Proprio sul finire della puntata, il conduttore Alfonso Signorini avrebbe parlato con Attilio, il quale ha confessato che gli ultimi giorni non sono stati di certo semplici da affrontare. Ma cosa è accaduto nel dettaglio in studio?

Attilio Romita fa una confessione durante la diretta del Gf vip

Il giornalista avrebbe confessato di non avere proprio le forze necessarie per andare avanti e confrontarsi con i coinquilini più giovani.“Sonia Bruganelli mi direbbe che se non ho la paracuggine per mantenere i rapporti con i giovani, se non ho più il fisico per interessare alle inquiline, se non ho più la pazienza di gestire i rapporti con le coetanee…Mi direbbe devi stare a casa…”. Queste ancora le parole di Attilio, il quale però si è detto parecchio felice di aver preso parte al programma, di essersi messo in gioco partecipando al programma.

Sonia Bruganelli interviene e commenta lo sfogo del vippone

Subito dopo, a commentare lo sfogo di Attilio è stata proprio Sonia Bruganelli, l‘opinionista del programma. “E invece no…Hai preso proprio la persona sbagliata…Io non sono una fan degli addominali, del fisico, una fan dei sotterfugi…Però sono una fan di tutte le persone che non si prendono troppo sul serio…”. Queste le parole di Sonia, la quale ha sottolineato come effettivamente con il passare del tempo si è capito che Attilio avesse avvertito fortemente la differenza di età con gli altri concorrenti. “Con il passare del tempo la differenza di età si è fatta sentire…Ho capito questo…”.

L’intervento di Alfonso Signorini

Poi è intervenuto il conduttore, il quale ha fatto una confessione, rivolgendosi proprio ad Attilio.“Tu dici che hai capito amaramente che con il passare degli anni hai perso la diplomazia e di non riuscire più ad essere paracu…Io invece penso sia una conquista perchè con il passare dell’età hai acquistato la consapevolezza di essere completamente te stesso…”. Applausi in studio per Attilio.