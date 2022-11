La vita in diretta, Iva Zanicchi diretta sulle coppie vip che scoppiano, e poi Matano chiede il suo segreto

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi ospite nel salotto di Alberto Matano commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Iva Zanicchi è una delle protagoniste del programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci ed in onda in queste settimane ogni sabato sera. Ebbene, in questi giorni la cantante è stata spesso ospite in vari programmi televisivi, come La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano. Proprio nel corso dell’ultima ospitata di Iva nel salotto di Matano, la cantante ha svelato come dovrebbero fare le coppie di oggi, secondo il suo punto di vista. Inevitabilmente il riferimento alle coppie che sono state protagoniste del gossip dell’ultimo periodo. Ecco cosa ha svelato nel dettaglio Iva.

Iva Zanicchi ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta

Iva Zanicchi è stata ospite nel salotto di Alberto Matano, una puntata dedicata alle separazioni che sono state al centro del gossip degli ultimi mesi. Parliamo delle coppie formate da Marcuzzi e Calabresi Marconi, ma anche Francesca Neri e Claudio Amendola e poi Hunziker e Trussardi. Ovviamente, parlando di coppie scoppiate negli ultimi tempi, non si è potuto non fare riferimento a Ilary Blasi e Francesco Totti.

La cantante commenta le coppie scoppiate nell’ultimo periodo

Il conduttore, nell’affrontare questo argomento, ha chiesto alle donne presenti in studio, compresa Iva, quali fossero secondo loro i segreti per un matrimonio longevo. A commentare per prima è stata proprio Iva Zanicchi, la quale ha detto la sua prendendo come esempio il suo rapporto con Fausto, il suo compagno da molti anni ormai. “La convivenza e il letto in comune sono stati i miei segreti. Mai rinunciarci”, queste le parole della cantante.

Il segreto di un amore, le parole della cantante

Il riferimento è stato certamente ad alcune coppie che recentemente hanno confessato di dormire in letti separati. E’ il caso di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli così come Mara Venier e Nicola Carraro. Secondo Iva e Katia Ricciarelli, anche lei presenti in studio, il rispetto e il dialogo, così come la convivenza ed il dormire insieme non devono mai mancare per far si che un matrimonio possa durare.