Tale e quale, Valeria Marini le parole per Cristiano Malgioglio sono dirette

Tale e quale show, Valeria Marini parla di Cristiano Malgioglio e non nasconde la delusione per le critiche ricevute puntata dopo puntata.

Valeria Marini è una delle protagoniste dell’attuale edizione di Tale e quale show ed è stata più volte delusa dal comportamento di Cristiano Malgioglio. In questi ultimi giorni, Valeria Marini ha rilasciato un’intervista molto interessante sul magazine Novella 2000. Nel corso di questa chiacchierata ha parlato della sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti. Ma cosa ha riferito?

Valeria Marini intervista interessante su Novella 2000

Valeria Marini è stata una delle protagoniste di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti. La showgirl nel corso dell’intervista che ha rilasciato sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha parlato di questa esperienza nel programma di Rai 1. Inevitabilmente ha parlato anche di Cristiano Malgioglio che in queste settimane di certo non le ha mandate a dire a Valeria. Sul settimanale diretto da Roberto Alessi, Valeria ha sottolineato il fatto che Cristiano in qualche occasione ha sicuramente esagerato con le critiche.

Le parole di Valeria su Cristiano Malgioglio

“Mi dispiace che Cristiano esageri sempre: qualsiasi cosa io faccia, lui mi critica…Capisco che fa parte del gioco, ma quando faccio bene vorrei sentirmi dire le cose come stanno…”. Queste le parole dichiarate dalla showgirl, la quale ha aggiunto che vorrebbe sicuramente che Malgioglio fosse più obiettivo.“Mi posso aspettare delle critiche, ma non strumentali…Per fortuna quando leggo i commenti sui social le persone sono dalla mia parte…”, questo quanto aggiunto ancora dalla showgirl la quale ha sottolineato il fatto di tenere a questo programma e di aver fatto tanti provini per prenderne parte.

La vita privata della showgirl, il rapporto con Eddy Siniscalchi

“Quest’anno ce l’ho fatta e devo dire che sono molto felice”, ha detto Valeria. Poi, Valeria nel corso dell’intervista ha anche parlato della sua vita privata e della sua relazione con Eddy Siniscalchi. “Con me lui è molto premuroso e la sua sensibilità senza dubbio è un valore aggiunto…”.