Valeria Marini, la frecciatina a Cristiano Malgioglio è al veleno “Loretta Goggi è la regina”

Valeria Marini ospite a La vita in diretta parla di Tale e quale show e lancia pesanti critiche a Cristiano Malgioglio.

Valeria Marini è una delle protagoniste assolute di questa edizione di Tale e quale show, in onda da diverse settimane su Rai 1. La showgirl nel corso delle puntate del programma noto di Rai 1, condotto da Carlo Conti, ha avuto modo di litigare anche pesantemente con Cristiano Malgioglio. Anche nella giornata di ieri, martedì 8 novembre, la showgirl è stata ospite nel salotto di Alberto Matano a La vita in diretta ed ha parlato della sua partecipazione al programma Tale e quale, lanciando una pesante frecciatina al noto paroliere italiano. Ma cosa è accaduto?

Valeria Marini a La vita in diretta parla della sua avventura a Tale e quale show

Valeria Marini nella giornata di ieri, martedì 8 novembre è stata ospite a La vita in diretta, nel salotto di Alberto Matano. Nel corso della sua ospitata, Valeria ha parlato della sua partecipazione a Tale e quale show, ponendo attenzione ai giudizi molto critici e severi di Cristiano Malgioglio nei suoi riguardi, puntata dopo puntata.

La showgirl lancia una frecciatina velenosa a Cristiano Malgioglio

Matano avrebbe così chiesto a Valeria Marini cosa ne pensasse di queste critiche e la showgirl non si è tirata indietro, rispondendo e lanciando una frecciatina al componente della giuria. “Loretta Goggi, che è una regina, venerdì scorso ha detto a Cristiano che non può distruggere il lavoro di tante persone”. Queste le parole di Valeria su Malgioglio, che fino alla scorsa puntata di venerdì è stato piuttosto duro nei suoi confronti, sminuendo non soltanto la sua performance, ma anche il lavoro di truccatori, costumisti e coach.

Stefania Orlando d’accordo con il pensiero della Marini

“I vostri rapporti adesso sono più distesi?”, avrebbe chiesto Matano. Valeria ha risposto in questo modo “Diciamo che alla fine si deve prendere tutto con grande ironia”. A pensarla esattamente come Valeria è stata Stefania Orlando, anche lei ospite nello studio di Matano ed ex concorrente di Tale e quale.“Comunque ciò che dice Valeria è corretto, perchè è giusto sottolineare l’impegno che ci si mette a Tale e Quale Show“. Chissà cosa accadrà il prossimo venerdì, quando andrà in onda l’ennesima puntata.