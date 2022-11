Ilary Blasi rompe il silenzio su Edmondo Israilovic: “Io e lui”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha un flirt con Edmondo Israilovici? Ecco la verità svelata dalla conduttrice attraverso delle Instagram Stories.

Ilary Blasi è stata indubbiamente la regina del gossip degli ultimi mesi per via della separazione da Francesco Totti ma anche per i presunti flirt e ipotetici compagni. Ad esempio, si è parlato tanto di una possibile relazione tra la conduttrice dell’Isola dei famosi ed Edmondo Israilovici. A rompere il silenzio è stata proprio lei, attraverso le sue Instagram Stories.

Ilary Blasi ancora una volta protagonista del gossip italiano

Ilary Blasi è stata la protagonista assoluta del gossip italiano degli ultimi mesi. Di certo la separazione da Francesco Totti è stata argomentata e affrontata praticamente ovunque e da chiunque. Ilary però è stata anche al centro del gossip per dei presunti flirt, uno di questi quello con Edmondo Israilovici.

Flirt con Edmondo Israilovici?

Sul giornale Diva e Donna, nello specifico, sono apparse delle foto di Ilary insieme all’imprenditore. In queste foto i due sono apparsi piuttosto intimi e complici e subito dopo non si è fatto altro che parlare di questa ipotetica nuova coppia. Dopo tante indiscrezioni a parlare è stata proprio lei, l’ex moglie di Francesco Totti che ha voluto fare chiarezza. Ilary ha così pubblicato su Instagram un video, proprio mentre si trovava in compagnia di Edmondo e di altre persone, smentendo questa ipotetica storia tra i due e lo ha fatto a suo modo.“Lui è stato sulle copertine su alcuni giornali scandalistici come mio uomo…Edmondo detto Mondo…Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta…”. Queste le parole di Ilary, piuttosto sorridente e sarcastica, chiedendo anche al suo amico, come dopo essere finito sulle copertine di giornali di gossip la sua vita sentimentale sia cambiata.

La conduttrice smentisce e poi lancia un appello

“Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato?”, ha chiesto Ilary. Quest’ultima poi, ha smentito categoricamente ogni tipo di storia con l’imprenditore, dicendo che i due si conoscono da 15 anni e che lui l’ha vista crescere visto che “è molto più anziano di lei”. Poi la conduttrice dell’Isola dei famosi ha lanciato un appello alle sue follower, sottolineando il fatto che il suo amico è single e che starebbe cercando una compagna.“Comunque donne…’Mondo’ è single…Io vi lascio il suo profilo…Mi raccomando approfittatene ok?”.