Barbara D’Urso, Karina Cascella senza mezzi termini: “Cosa manca ai suoi programmi”

Barbara D’Urso è finita nel mirino di una nota ex opinionista del suo programma, Karina Cascella. Ma cosa ha rivelato quest’ultima?

Barbara D’Urso, la conduttrice di Canale 5 in queste ultime ore è stata stroncata da un’ex opinionista. Nonostante stiamo parlando di una delle conduttrici più amate di tutti i tempi, ogni tanto capita che Barbara finisca nel mirino di qualcuno. Ecco, proprio nelle scorse ore la conduttrice di Pomeriggio 5 è finita al centro delle critiche di una sua ex opinionista. Di chi stiamo parlando e cosa ha riferito quest’ultima?

Barbara D’Urso finisce nel mirino di una ex opinionista del suo programma

Barbara D’Urso in queste ultime ore è finita al centro delle critiche di una ex opinionista del programma. Stiamo parlando di Karina Cascella, che per tanti anni è stata una delle opinioniste della D’Urso. Ad ogni modo, la Cascella ha rilasciato in questi giorni un’intervista al settimanale Mio e con la sua solita sincerità e schiettezza, ha parlato di tanti argomenti.

Karina Cascella, il suo giudizio su Pomeriggio 5

Nel corso dell’intervista, Karina avrebbe detto la sua su Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara e che lei conosce molto bene, visto che per tanti anni è stata l’opinionista. Karina ci è andata giù in modo piuttosto pesante nei confronti della trasmissione e della stessa conduttrice. “C’è troppa cronaca a mio avviso”, ha dichiarato la Cascella la quale ha aggiunto che ai programmi della D’Urso manca quel tocco di leggerezza in più.“I suoi talk sono belli, ma dovrebbe esserci qualcosa in più per dare un pizzico di leggerezza tra le tante brutte notizie che ci sono…”.

Karina parla del Gf vip e della posizione di Orietta Berti



Nel corso dell’intervista, poi, Karina ha affrontato un argomento piuttosto spigoloso, ovvero il reality condotto da Alfonso Signorini e l’abbandono di Marco Bellavia.“Dopo il caso Bellavia ho smesso. Non sono brave persone e non hanno nulla da raccontare. Si salvano solo i giovani…”. Questo il commento piuttosto critico di Karina, la quale ha anche commentato negativamente la presenza di Orietta come opinionista, visto che a suo modo di vedere non sarebbe in grado di fare da spalla al conduttore.