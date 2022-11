Claudio Bisio diretto su Vanessa Incontrada “Non è solo bellissima”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Bisio si appresta a tornare a Zelig, con al suo fianco la bellissima Vanessa Incontrada. Ecco le sue parole.

Claudio Bisio torna in tv e lo fa con uno dei programmi più amati di sempre della televisione italiana. Stiamo parlando di Zelig, che torna con cinque nuove puntate inedite. In occasione del grande ritorno in tv di Zelig, il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante a FQ Magazine, dando delle importanti anticipazioni e parlando anche della sua compagna d’avventura, ovvero Vanessa Incontrada.

Claudio Bisio, dopo una pausa torna in tv con Zelig

Claudio Bisio oggi torna in tv, in prima serata su Canale 5 con Zelig, il programma amato dai telespettatori italiani. In occasione di questo grande ritorno, il conduttore ha rilasciato un’intervista a FQ Magazine, facendo delle importanti rivelazioni e dando anche tante importanti anticipazioni su ciò che vedremo nel corso delle puntate.

Le anticipazioni su Zelig

Bisio nel corso di questa intervista si è raccontato ed ha confessato il fatto che da piccolo sognasse di diventare un pagliaccio.“Spesso porto con me il naso da clown. Durante le riunioni importanti stempero la tensione, mi alzo in piedi e metto il naso rosso: ‘Si può una volta nella vita essere seri’. Ridono tutti”. All’età di 65 anni, Bisio si ritiene piuttosto soddisfatto della sua carriera e dei successi conseguiti in tv, ma anche al teatro. Riguardo il suo ritorno in tv con Zelig, il conduttore si è detto felice ed anche emozionato. Da qui, alcune anticipazioni, soprattutto sulla prima puntata, che sarà dedicata a Bruno Arena.

Le parole di Bisio su Vanessa Incontrada e il governo di Giorgia Meloni

Claudio al suo fianco, sul palco di Zelig avrà ancora una volta Vanessa Incontrada. Proprio a tal riguardo ha dichiarato “con Vanessa siamo fratelli. C’è affetto ma anche una fisicità reciproca“. Sul fatto che lei un pò di tempo fa lo abbia definito “un marito mancato”, Claudio scherzando risponde dicendo “Lei è un’amante realizzata”. Poi Bisio, ha anche risposto ad una domanda sulla fisicità di Vanessa, di cui ormai si parla frequentemente.“È bellissima sempre. Io sono pelato, sono bello anch’io. Guardi, vedo anche sui social commenti di apprezzamento su di lei. Ci gioca e ci scherza. Oltre ad essere bellissima ormai per me è un’attrice comica”. Breve accenno alla politica ed al fatto che al Governo adesso ci sia una donna, Giorgia Meloni. Claudio ha confessato però di avere idee radicalmente opposte a questo governo di destra-centro.