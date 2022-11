Uomini e Donne, Maria De Filippi una furia contro Ida Platano

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi si è recentemente espressa sulla vicenda che riguarda Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. E non ha perso l’occasione per scagliarsi contro l’ex fidanzata di Riccardo.

Una nuova ed incredibile puntata di Uomini e Donne è andata in onda nel pomeriggio di ieri. Protagonista di questo appuntamento la coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza ma anche le continue discussioni con un’altra dama del parterre ovvero Roberta Di Padua. Quanto accaduto ha coinvolto anche la conduttrice Maria De Filippi che dopo ormai diverso tempo ha deciso di esporsi in prima persona rivelando il suo personale pensiero sulla Platano. Ma esattamente cosa è successo?

Duro scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Ida Platano è una delle dame più discusse del trono over di Uomini e Donne. La giovane parrucchiera si trova infatti al centro di polemiche e discussioni da ormai diversi anni, e proprio negli ultimi giorni i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo scontro tra quest’ultima e un’altra delle dame ovvero Roberta Di Padua. Quest’ultima ha frequentato per alcune settimane Alessandro Vicinanza che però ad un certo punto ha deciso di dichiarare tutto il suo amore alla bella Ida. La Platano e Vicinanza hanno quindi deciso di dare una seconda opportunità al loro rapporto, e questo ha fatto arrabbiare parecchio Roberta che puntata dopo puntata continua a cercare delle risposte. Molti sono stati coloro che hanno deciso di intervenire nella discussione tra Roberta e Ida, e tra questi anche l’opinionista Gianni Sperti che ha dato alla bella Roberta dell’incoerente chiedendole come faccia a piacerle un uomo che lei stessa molto spesso definisce falso. Domanda questa alla quale Roberta ha risposto rivelando il suo pensiero su Alessandro ovvero che non abbia scelto Ida ma “la sedia”. Per evitare ancora polemiche e discussioni ecco che gli opinionisti hanno chiesto a Roberta e Alessandro di concedersi un ballo. Alessandro a sua volta ha chiesto a Ida di ballare ma quest’ultima ha risposto di no e ha invitato l’uomo a ballare con la Di Padua.

Le dure parole di Maria De Filippi

Tra coloro che hanno deciso di intervenire sulla questione vi troviamo proprio la conduttrice Maria De Filippi che senza pensarci due volte nel corso della puntata di lunedì si è espressa rivolgendosi direttamente alla Platano. Tutto ha avuto inizio dopo che Armando Incarnato ha deciso di intervenire per rimproverare Vicinanza dicendogli che non avrebbe dovuto ballare con Roberta. La De Filippi è quindi intervenuta per spiegare che l’obiettivo del ballo era quello di evitare che si continuasse a discutere ancora al centro dello studio. Poco dopo la De Filippi si è rivolta direttamente ad Ida esprimendo il suo personale pensiero su di lei. Secondo la conduttrice Ida pretende molto dagli altri ma poche volte si mette in discussione.

La conduttrice contro Ida

“Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì se lui lo fa con Roberta!”, sono state queste le parole espresse dalla conduttrice che ha poi chiesto alla parrucchiera come Alessandro può fare a capirla se ciò che vuole è il contrario di quello che dice. Secondo Maria De Filippi il cavaliere Alessandro Vicinanza ha paura di esprimersi perchè ha paura di quelle che possono essere le reazioni della Platano. E ha poi concluso “Ma che deve fare di più?”. Tanti i telespettatori che sui social si sono scagliati dalla parte della padrona di casa.