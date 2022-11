Tiziano Ferro e Fedez lite, Tiziano Ferro: “Ritenta, sarai più fortunato”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiziano Ferro nel corso di una recente intervista a Il Corriere della Sera ha parlato del suo nuovo album e ha svelato la verità su Fedez.

Una lunga intervista a Il Corriere della Sera è stata quella rilasciata dal celebre artista italiano Tiziano Ferro che ha colto l’occasione per parlare di un particolare brano presente nel suo nuovo album e svelare la verità su Fedez. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Lunga intervista di Tiziano Ferro a Il Corriere della Sera

Tiziano Ferro è sicuramente uno dei più famosi ed apprezzati artisti italiani. Molti sono coloro che amano seguire Tiziano ma non solo in Italia, anche in tanti altri Paesi del mondo. E proprio di recente l’artista ha fatto il suo ritorno nel mondo della musica con un nuovo album del quale ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata a Il Corriere della sera. Nell’album in questione è presente un particolare brano intitolato “Il paradiso dei bugiardi” rivolto a tutti gli odiatori. Ed ecco che è stato proprio parlando di tale album che il giornalista ha colto l’occasione per far riferimento ad un altro famoso artista italiano ovvero Fedez.

La verità dell’artista su Fedez

Nello specifico nel brano in questione Tiziano Ferro ha citato un collega che per scrivere un testo è solito servirsi dell’aiuto di altre persone, e di preciso altri 5 autori. Il giornalista a tal proposito ha quindi dichiarato “Una replica a Fedez per la rima omofoba anni fa…”. Parole alle quali Tiziano Ferro ha replicato “Ritenta, sarai più fortunato”. Tiziano Ferro ha poi colto l’occasione dell’intervista in questione per rivelare di aver sofferto molto in passato per essere stato ferito diverse volte. E ha sottolineato che nonostante siano passati tanti anni e nonostante oggi abbia 40 anni ci sono ancora delle parole che lo feriscono abbastanza. L’idea legata al brano sopracitato, ha rivelato Tiziano Ferro, era quella di trasformare in qualcosa di positivo tutti i pensieri negativi.

La rivelazione di Tiziano Ferro sulla depressione cronica

Nel corso dell’intervista a Il Corriere della sera ecco che Tiziano Ferro, che molto presto sarà anche un ospite speciale di Verissimo, ha parlato della depressione cronica di cui ha sofferto in passato. Tiziano ha di preciso rivelato di aver capito di soffrire di depressione cronica nel momento in cui è arrivato in California. E ha aggiunto “Là in California la depressione cronica è vista come una malattia: non è follia, ma serotonina bassa…”. Chi l’ha incoraggiato ad affrontare il problema è stata Lady Gaga.