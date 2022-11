Claudio Bisio, prima di Zelig fa una rivelazione in incredibile: “Cosa mi è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Bisio torna in tv con Zelig, al suo fianco Vanessa Incontrada. A pochi giorni dal debutto il conduttore rilascia un’intervista e svela un clamoroso retroscena.

Claudio Bisio è pronto a tornare in tv con uno dei programmi più amati di tutti i tempi, ovvero Zelig che condurrà insieme a Vanessa Incontrada. In occasione del grande ritorno, Claudio ha concesso un’intervista a FQ Magazine, svelando alcuni retroscena. Ma cosa ha rivelato nel dettaglio il grande conduttore?

Claudio Bisio torna in tv con Zelig, al suo fianco Vanessa Incontrada

Claudio Bisio in attesa del grande debutto su Canale 5 domani con Zelig, si è concesso un’intervista a FQ Magazine. Il conduttore torna con 5 puntate celebrative e di fatto è pronto a riportare la grande comicità sul piccolo schermo. Nel corso di questa intervista, il conduttore ha anche svelato alcuni retroscena e parlato delle aspettative relative a questa nuova edizione del programma.

La rivelazione del conduttore

Bisio ha raccontato di essersi allontanato dal mondo della televisione un pò di tempo fa. “Mi ero stancato, un po’ volevo provare altre cose. La vita è una sola. Ho scoperto che Zelig è la mia comfort zone, ho voluto uscire e fare anche altro“. Questo quanto aggiunto ancora da Claudio che ha così fatto una confessione riguardo qualcosa di cui in pochi pare ne fossero a conoscenza.

Le novità sulla nuova edizione di Zelig, l’omaggio a Bruno Arena

Questa nuova edizione di Zelig, intanto, si preannuncia davvero ricca di grandi successi e comici che hanno fatto la storia del programma e della comicità italiana. Il conduttore non ha nascosto il desiderio di avere al suo fianco il comico più importante che è stato lanciato da Zelig, ovvero Checco Zalone.“Ci piacerebbe. Il problema è che lui è impegnato a teatro proprio nello stesso periodo. Dal punto di vista logistico è complicato, da quello sentimentale direi ‘tutta la vita’”. Intanto, la prima parte della puntata di domani sarà dedicata ad un grande attore e protagonista di Zelig che ci ha lasciato in queste settimane. Stiamo parlando di Bruno Arena, uno dei due componenti dei Fichi D’India. A loro, ma soprattutto a Bruno sarà dedicato un video che metterà in primo piano il meglio del duo comico anche all’interno del programma Zelig.