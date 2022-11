Alex Nuccetelli, le parole che usa per la compagna di Totti lasciano tutti a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Alex Nuccetelli nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha svelato la verità sulla presunta querela ricevuta da Ilary Blasi. E ha anche colto l’occasione per rivelare nuove indiscrezioni sull’ex coppia Totti-Blasi.

Continua a far discutere la vicenda che vede protagonista l’ex coppia Totti-Blasi e l’amico del cuore dell’ex calciatore ovvero Alex Nuccetelli che nelle ultime ore è tornato a parlare della questione tramite una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 nel corso della quale ha colto anche l’occasione per svelare nuovi retroscena. Ma, quali sono state le sue parole?

Lunga intervista di Alex Nuccetelli a Novella 2000

Alex Nuccetelli nel corso degli ultimi mesi si è trovato spesso al centro del gossip per essersi esposto direttamente sulla vicenda Totti-Blasi svelando alcuni retroscena sull’ex coppia. Proprio per tale motivo sembrerebbe che la bella Ilary Blasi abbia recentemente deciso di querelarlo. Ma, cosa c’è di vero in tutto questo? A raccontare la sua verità è stato proprio Nuccetelli che nel corso di una recente intervista rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato “Non so se mi ha diffidato o querelato, lo sa il mio avvocato, Francesco Gianni, che ha già avuto un’udienza…”. Nuccetelli ha poi aggiunto che secondo la Blasi lui nel tempo ha raccontato dei fatti privati senza però alcun reale fondamento.

Nuovi retroscena sull’ex coppia Totti-Blasi

Sempre in occasione di tale intervista ecco che Nuccetelli si è poi espresso rivelando nuovi retroscena sulla celebre ex coppia. E di preciso ha colto l’occasione per rivelare che a dirigere il tutto in casa, negli anni, è sempre stata la celebre presentatrice. Sempre stando a quando rivelato da Nuccetelli dal momento in cui Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasferiti all’interno della grande villa all’Eur ecco che la loro amicizia sarebbe proseguita di nascosto. Oggi però tra di loro tutto è cambiato e Nuccetelli ha rivelato di essere stato proprio lui a presentare all’amico la nuova compagna Noemi Bocchi.

Le belle parole dell’amico di Totti per Noemi Bocchi

Bellissime parole sono state poi quelle espresse da Alex Nuccetelli nei confronti di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Nello specifico Nuccetelli si è detto felice per l’amico perchè dopo diversi anni piuttosto difficili oggi sembrerebbe aver ritrovato la serenità. E ancora, Alex Nuccetelli ha poi rivelato che all’inizio Noemi a causa di quanto aveva sentito dire in giro non si fidava molto di Francesco ma dopo averlo conosciuto per bene ha poi cambiato idea. E proprio a Noemi l’amico del cuore di Totti ha voluto rivolgere i più sinceri complimenti per come ha gestito la questione negli ultimi mesi e per non aver colto l’occasione per apparire. “Al posto suo quante persone avrebbero fatto lo stesso?”, ha poi concluso Nuccetelli che non nutre quindi alcun dubbio nell’interesse provato da Noemi per il suo amico.