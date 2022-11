Lol-Chi ride è fuori 3, perchè sono stati scelti quei personaggi

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso del pomeriggio di ieri Amazon Prime Video ha finalmente reso ufficiali i nomi dei concorrenti che saranno protagonisti della terza edizione di Lol-Chi ride è fuori.

Sono moltissimi i fan del celebre format di Amazon Prime Video diventato molto noto ovvero Lol- chi ride è fuori. Proprio i fan dello show in questione sono ormai da diverse settimane in attesa di scoprire chi saranno i concorrenti della terza edizione. Ed ecco che a rivelare i nomi ufficiali dei nuovi concorrenti è stato proprio Amazon Prime Video nel corso delle scorse ore. Vediamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

I nuovi concorrenti di Lol-Chi ride è fuori

Per i tantissimi fan di Lol-Chi ride è fuori l’attesa è finalmente finita. Nel corso del pomeriggio di ieri infatti Amazon Prime Video è intervenuto rivelando i nomi dei nuovi concorrenti che animeranno la terza edizione del programma. Di chi stiamo parlando? Ad intrattenere i telespettatori saranno il celebre attore Cristiano Caccamo, l’amatissimo comico e attore Nino Frassica, il celebre duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Poi ancora l’attrice Marina Massironi, l’attore e youtuber italiano Fabio Balsamo, la doppiatrice Marta Filippi, Herbert Ballerina pseudonimo con il quale si fa riferimento all’attore e comico Luigi Luciano. E per concludere l’attrice Brenda Lodigiani e l’attore Paolo Cevoli.

I motivi della scelta di tale cast

Osservando i nomi delle persone che faranno parte del cast della terza edizione di Lol-Chi ride è fuori è possibile notare la presenza di molti personaggi noti ad un pubblico più adulto. Tra questi proprio Paolo Cevoli diventato famoso grazie alla sua partecipazione a Zelig ma anche la Massironi che in passato è stata protagonista di vari lavori insieme ad un trio comico molto noto ed amato dal pubblico ovvero quello composto da Aldo, Giovanni e Giacomo. Al contrario, a differenza delle precedenti edizioni, è stato quindi offerto un minore spazio a giovani star note in particolar modo nel mondo del web. Tranne nel caso dell’attrice Marta Filippi.

Chi sarà a guidare Lol-Chi ride è fuori 3?

A questo punto in molti si staranno domandando chi saranno coloro che durante questa terza edizione del programma saranno impegnati nella conduzione. Domanda alla quale è possibile rispondere affermando che ancora una volta a seguire i concorrenti saranno Frank Matano e Fedez. I due quindi dalla loro postazione, ovvero la cabina di controllo, dovranno tenere sotto controllo i concorrenti e prestare attenzione a chi tra loro riderà per primo. Inoltre sempre Fedez e Frank Matano dovranno mettere i concorrenti alla prova rendendoli protagonisti di una serie di provocazioni e sfide. Quando verrà caricata sulla piattaforma la terza edizione del programma in questione? In realtà Amazon Prime Video non ha rivelato la data ufficiale, l’annuncio infatti verrà effettuato nel corso dei prossimi giorni.