Sonia Bruganelli, umilia Antonella Fiordelisi: “Non ti paragonare a me”

Antonella Fiordelisi ha avuto un duro scontro con Sonia Bruganelli nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip.

Antonella Fiordelisi nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip è stata duramente attaccata per il modo di rapportarsi al suo fidanzato Edoardo. In molti dallo studio hanno sottolineato il fatto che Antonella ed Edoardo non siano sullo stesso piano, in termini di interesse. A scagliarsi contro Antonella è stata Sonia Bruganelli. Cosa ha dichiarato quest’ultima?

Antonella Fiordisi asfaltata da Sonia Bruganelli al Grande fratello vip

Antonella Fiordelisi nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip è stata attaccata per via della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Il primo a dire che non vede futuro tra i due è stato Antonino Spinalbese il quale ha dichiarato “Non li vedo in simbiosi, parlo dei loro caratteri”. Edoardo è stato accusato di essere “un cagnolino” e “zerbino”, ma il volto di Forum ci ha tenuto a precisare che non è assolutamente così.“Ho detto di essermi innamorato di lei, ho conosciuto una persona fantastica, ci sto bene, se non dovesse andare non muore nessuno”.

Edoardo sotto accusa, molti pensano sia “il cagnolino” di Antonella

Antonella nei giorni scorsi è stata protagonista di un confronto con Gianluca Benincasa, il suo ex fidanzato.“Oltre all’amore era già finito da parte mia, è finita l’amicizia, queste persone che parlano così non hanno mai provato determinate emozioni”. Queste le parole dichiarate da Antonella parlando con Alfonso Signorini che le ha chiesto spiegazioni. “Ci siamo lasciati perchè non ero sicura della nostra relazione, l’ho sempre visto come un amico, poi ci siamo fidanzati”. Dopo le parole di Antonella, è intervenuta Sonia Bruganelli, la quale ha attaccato la modella.

Lo scontro tra Antonella e Sonia Bruganelli

“Ha una sua realtà che aveva costruito prima di entrare, e quando ha visto il suo ex non è rimasta in silenzio per rispetto o per amore, ma perchè aveva paura di quello che poteva dire lui”. Queste le parole della moglie di Paolo Bonolis, che poi ci è ancora andata giù in modo piuttosto pesante.“Sono rimasta sconvolta da un padre che dice a una figlia, io e mamma siamo dei Donnalisi”. A quel punto, però, l’opinionista sarebbe stata interrotta dalla gieffina che ha invitato Sonia a seguire tutto e non solo la diretta. Le sue parole però hanno scatenato la rabbia dell’opinionista. “Non me lo devi dire a me, non ti devi nemmeno paragonare a me”, ha sbottato Sonia.