Gf vip, Sonia Bruganelli una furia contro Antonella Fiordelisi “Cosa farei se fossi la madre di Edoardo”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria “Se fossi sua madre andrei al Gf vip col lanciafiamme”

Si continua a parlare della coppia che si è formata al Grande fratello vip in queste settimane. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due giovani sono molto intimi ed anche felici, anche se per motivi di gelosia, litigano molto spesso. Ebbene, Sonia Bruganelli ovvero la nota opinionista del reality di Canale 5 in queste ore si è espressa sulla coppia ed ha lanciato delle pesanti critiche ad Antonella. Ma cosa ha riferito?

Sonia Bruganelli esprime il suo pensiero sulla coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Sonia Bruganelli, la nota opinionista del Grande fratello vip sempre molto schietta e sincera nell’esprimere il suo punto di vista, in queste ore ha parlato della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La moglie di Paolo Bonolis si è così espressa ai microfoni di Casa Chi, in modo diretto, attaccando la giovane, arrivando a dire che se fosse stata la madre di Edoardo, sarebbe entrata in casa con un lanciafiamme .

Il pensiero di Sonia su Antonella

“È uscita fuori Antonella. All’inizio si è portata i fan come tutti quelli che sono molto seguiti sul web. Poi devono mantenere una coerenza con l’album che fanno vedere su Instagram. Ed è molto più complicato. Uno pensa sempre che si dimentichino delle telecamere in realtà non è così: esasperano i loro toni”. Queste le parole di Sonia, la quale ha aggiunto che sicuramente Antonella è divertente ma non riesce a staccarsi dal ruolo che ha “deciso di avere in casa”. Poi la stoccata finale.

Sonia, le pesanti critiche ad Antonella e la stoccata ad Edoardo

“Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione.” Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo. Edoardo non lo so se gioca. Fino ad ora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia di questo. Ne sta uscendo in maniera virilmente con un grande punto interrogativo”. Queste ancora le parole di Sonia, che come sempre ne ha proprio per tutti.