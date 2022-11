Valentina Ferragni commenta la paparazzata dell’ex Luca, il post sui social asfalta tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Vezil paparazzata con una misteriosa donna, l’ex Valentina commenta su Instagram.

Valentina Ferragni e Luca Vezil come tutti sappiamo si sono lasciati, dopo tanti anni di fidanzamento e l’annuncio ha lasciato tutti completamente senza parole. La separazione è avvenuta di comune accordo ed entrambi hanno deciso di comunicare tutto sui social e da quel momento nessuno dei due ha parlato di questa storia. Lo scorso weekend sono state pubblicate però delle foto di Luca, paparazzato in intimità con una nuova ragazza. Dopo tante indiscrezioni a parlare è stata la stessa Valentina. Ma cosa ha riferito?

Luca Vezil e Valentina Ferragni, cosa è accaduto dopo la fine della loro relazione

Luca Vezil, l’ex fidanzato di Valentina Ferragni è stato paparazzato nei giorni scorsi con una donna misteriosa. Dopo tante speculazioni a parlare è stata proprio Valentina, la quale ha commentato questo nuovo flirt del suo ex fidanzato. Luca è stato fotografato, come già anticipato, dal settimanale Chi, proprio mentre stava bevendo un drink con una donna. “Pare frequentasse poco prima della rottura con l’influencer”, si legge su Chi.

Luca paparazzato con una misteriosa donna, Valentina commenta

Valentina ha voluto così commentare ma a modo suo. Si è mostrata così su Instagram con addosso un vestito bellissimo nero ed elegantissimo. “Baby who cares?”, “Piccolo, chi se ne frega?”, ha scritto la sorella di Chiara nella didascalia. E’ sembrato che Valentina abbia voluto in qualche modo commentare queste voci, sottolineando di non interessarsi al gossip. Ad ogni modo, nelle scorse ore è stato lo stesso Luca a smentire questa nuova frequentazione.

Luca smentisce la frequentazione con questa misteriosa donna

“Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?”. Queste le parole di Luca. Nessun amore per Luca me nemmeno per Valentina, nonostante si pensasse che potesse esserci del tenero con Alvaro De Juana. Quest’ultimo è un attore spagnolo ed anche uno dei protagonisti della nuova stagione di Elite. Nessuna frequentazione, ma ci sarebbero stati dei like di troppo sia dall’uno che dall’altra parte. Si sono anche scambiati alcuni commenti, ma niente di più.