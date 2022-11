Benedetta Parodi e Fabio Caressa lasciano tutti a bocca aperta “Abbiamo il patto del pigiama”

0 SHARES Condividi Tweet

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno rilasciato un’interessante intervista, svelando il segreto del loro amore.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono sicuramente una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da tanti anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. In questi giorni, il noto cronica e la conduttrice hanno rilasciato un’intervista molto interessante, parlando del loro legame che anno dopo anno è sempre più solido. I due hanno anche svelato qual è il loro grande segreto d’amore. Ma cosa hanno riferito?

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sempre più felici e innamorati

Come è nato il loro amore

Nel corso dell’intervista, hanno raccontato di un weekend che hanno trascorso in Franciacorta, anche se fatto di lunedì e martedì, visto che di domenica Fabio è impegnato sui campi di calcio. Il loro amore dura da tanti anni e come già anticipato, dal loro amore sono nati tre figli. I due hanno festeggiato ben 23 anni di matrimonio, visto che per la prima volta si sono conosciuti nel 1997 quando Caressa era agli esordi della sua carriera. Lei aveva 25 anni e stava iniziando a lavorare come giornalista di cinema. La cosa incredibile che hanno raccontato è che tra loro non c’è stato un colpo di fulmine. I due avrebbero capito di piacersi soltanto dopo un mese, ma da quel momento non si sono più lasciati.

Qual è il segreto del loro amore

Ad oggi, sono una coppia molto felice. Ma qual è il segreto del loro amore? Stando alle parole di Caressa, sicuramente alla base di tutto c’è il rispetto degli spazi e della libertà l’uno dell’altro. Poi, i due avrebbero parlato del “patto del pigiama”.“Abbiamo fatto il patto del pigiama, mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”.