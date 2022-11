Francesco Totti rompe con l’avvocato De Pace, cosa centra Noemi in questa decisione

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti avrebbe rotto con l’avvocato De Pace, la quale aveva trovato un accordo con il legale di Ilary, ritenuto non soddisfacente da parte dell’ex capitano della Roma. Ma cosa è accaduto?

Francesco Totti mesi fa aveva interpellato l’avvocato De Pace per la separazione da Ilary Blasi. Ebbene, sembra che adesso a distanza di qualche settimana ci sia stata una svolta nella separazione. Totti avrebbe rotto con Annamaria Bernardini De Pace, l’ex suocera di Raoul Bova, noto legale che ha anche curato altri divorzi importanti, come quello tra Albano e Romina Power, ma anche Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. Ma per quale motivo Totti ha deciso di ritornare sui suoi passi?

Francesco Totti e Ilary Blasi, novità importanti sulla loro separazione

Svolta importante nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando ad una indiscrezione lanciata da Dagospia, il noto legale De Pace avrebbe trovato un accordo economico con Alessandro Simeone, il legale di Ilary Blasi, per una separazione consensuale che però non sarebbe affatto piaciuta a Francesco Totti.

Annamaria Bernardini de Pace rompe con l’ex capitano della Roma

Detto ciò, i due ex si ritroveranno il prossimo mese di marzo in tribunale per una separazione giudiziale. Stando ancora a quanto sostenuto dal Roberto D’Agostino, Annamaria Bernardini de Pace avrebbe avuto dei dissapori con l’attuale compagna di Francesco, Noemi Bocchi e per questo avrebbe lasciato l’incarico. “Non sopportava granché i rilievi dell’avvocatessa sulla sua continua esposizione mediatica”. Questo quanto dichiarato da Dagospia, parlando di Noemi che da mesi è ormai protagonista del gossip italiano per via della sua storia con l’ex capitano della Roma.

In che rapporti sono oggi Francesco e l’ex moglie?

Per quanto riguarda i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i due pare che non si parlino dallo scorso mese di luglio. Si sarebbero scambiati solo qualche messaggio su Whatsapp, giusto per la gestione dei figli, Cristian, Chanel e Isabel. Una cosa è certa, ovvero la conduttrice non ha ancora restituito i Rolex, mentre avrebbe ritrovato la collezione di borse che Francesco le aveva nascosto. Ilary, avrebbe ritrovato tutto nella spa della villa all’Eur dove vive ancora con Totti e con i figli. I due vivono ancora sotto lo stesso tetto, anche se hanno diviso l’appartamento.