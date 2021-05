Chiara Ferragni lite furibonda con la sorella Valentina “a casa Ferragni ci sono fulmini e saette perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni è una delle più importanti ma soprattutto una tra le più ricche imprenditrici di tutto il mondo. In tutti questi anni abbiamo imparato a conoscere Chiara ma anche la sua famiglia. Non parliamo soltanto di Fedez, del piccolo Leone e adesso della piccola Vittoria, ma anche della sua famiglia d’origine ovvero padre, madre e le sue sorelle. Nello specifico le sorelle Ferragni sono tre, ma in particolar modo in questi anni Valentina ha dimostrato di avere un legame particolare con Valentina. Proprio in queste ultime ore, sembra essere stata lanciata una indiscrezione secondo cui Chiara Ferragni avrebbe litigato con la sorella e si parlerebbe di un vero e proprio terremoto a casa Ferragni. Ma cosa è accaduto tra le due?

Chiara Ferragni, lite con la sorella Valentina?

Ad annunciare questa indiscrezione nelle scorse ore è stato il giornalista Santo Pirrotta il quale sembra aver dichiarato queste parole “Ci sono fulmini e saette a casa Ferragni“. Poi subito dopo il giornalista sembra aver voluto fare una precisazione dicendo che non si riferiva sicuramente a Fedez e Chiara ma alla sorella Valentina. Il giornalista avrebbe anche voluto precisare e sottolineare come in diverse occasioni Chiara avesse dato da sempre il suo aiuto e avesse in qualche modo incoraggiato le scelte di Valentina soprattutto in ambito professionale.

La linea di gioielli lanciata da Valentina crea malumori in famiglia

Sembrerebbe che Chiara sia stata molto vicina a Valentina nel momento in cui quest’ultima ha lanciato una propria linea di gioielli. Sarebbe stato proprio questo a causare alcuni malumori tra le due. Il motivo? Un’amica di Chiara Ferragni avrebbe in qualche modo accusato la sorella Valentina di aver copiato alcuni gioielli.

L’indiscrezione di Sandro Pirrotta, Chiara nuovi progetti a discapito della sorella Valentina?

“Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli e Valentina non l’ha presa bene. Il mio santo mi dice che c’è stata una discussione abbastanza accesa”, ha dichiarato ancora Pirrotta. Quest’ultimo nel raccontare che cosa è accaduto tra le due sembra che si sia anche posto una domanda ovvero se adesso alla luce di quanto accaduto, Chiara rinuncerà questa linea di gioielli oppure andrà avanti per la sua strada. Conoscendo Chiara e quanto sia determinata, molto probabilmente deciderà di proseguire con il suo progetto e portarlo a termine.