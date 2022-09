Oggi è un altro giorno, Francesca Manzini a Serena Bortone “Ci salutiamo come due ipocrite”, la Bortone resta di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Bortone gela Serena Bortone una volta entrata in studio a Oggi è un altro giorno. “Ci salutiamo come due ipocrite”

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda giovedì 22 settembre è accaduto qualcosa di imprevisto o in studio. Ad un certo punto la conduttrice, ovvero Serena Bortone ha fatto entrare in studio Francesca Manzini, ovvero la nota imitatrice di grande talento che ha fatto una confessione davvero scioccante che ha lasciato in primis Serena senza parole. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Francesca Manzini

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, è accaduto qualcosa di imprevisto che ha lasciato in primis la conduttrice davvero senza parole. Serena Bortone, come sempre, dopo i saluti iniziali ha fatto entrare in studio i suoi ospiti. Una di queste è stata Francesca Manzini. Quest’ultima non appena entrata in studio avrebbe esclamato “Ci salutiamo come due ipocrite“. Una confessione inaspettata che ha lasciato Serena davvero senza parole.

Momento di imbarazzo per Serena dopo l’entrata di Francesca in studio

A quel punto, davanti allo sguardo attonito della Bortone, la nota imitatrice sarebbe tornata sui suoi passi, facendo un appunto. Avrebbe così spiegato che le due si erano salutate sfiorandosi il viso e non dandosi un vero bacio. A quel punto la conduttrice avrebbe risposto “Si meglio che poi sbava il rossetto”. Una volta superato questo momento di imbarazzo, poi, l’imitatrice si è raccontata nel salotto di Serena, parlando dei suoi disturbi alimentari. Francesca ha confessato di aver sofferto a 16 anni di anoressia e di essere arrivata a pesare 49 kg. Poi ha raccontato anche di essere entrare in un altro tunnel, ovvero quello della bulimia e di averne sofferto per sei anni e poi ancora di un disturbo ossessivo compulsivo.

La confessione shock della nota imitatrice

Francesca, che è una delle imitatrici più affermate del nostro paese, ha confessato di aver mangiato per compensare alcuni problemi personali. Finalmente, dopo aver combattuto per diverso tempo, adesso Francesca dice di stare bene. E’ stato per Serena Bortone un vero e proprio scoop, visto che Francesca fino a quel momento non aveva mai parlato dei suoi problemi.