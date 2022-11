Tomaso Trussardi al veleno contro Angiolini: “Non è una brava persona e vi dico perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Tomaso Trussardi a distanza di mesi ha rotto il silenzio sui presunti flirt dopo la fine del matrimonio con Michelle.

Torniamo a parlare di Tomaso Trussardi, il rampollo della casa di moda una tra le più importanti del nostro paese. Da diverse settimane si dice che Tomaso e Michelle Hunziker siano sempre più vicini, anche se non c’è stata nessuna ufficializzazione al riguardo. Ad ogni modo, Trussardi in questi giorni ha deciso di porre fine alle voci sui presunti flirt che la stampa gli ha attribuito in seguito alla fine della storia con Michelle. Ma cosa ha riferito Tomaso?

Tomaso Trussardi rompe il silenzio sui flirt a lui attribuiti dopo Michelle Hunziker

Tomaso Trussardi in questi giorni ha deciso di parlare e svelare alcuni dettaglio circa i flirt che gli sono stati attribuiti in questi mesi, dopo la fine della relazione con Michelle. Tomaso però, si è espresso anche su Giovanni Angiolini, il medico con cui Michelle ha avuto un flirt la scorsa estate.

La verità dell’ex marito di Michelle Hunziker

Tomaso a distanza di tanti mesi, ha deciso così in questi giorni di dire tutta la verità, sostenendo che dopo Michelle non c’è stata alcuna donna al suo fianco.“Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle”. Questo quanto dichiarato da Tomaso che sicuramente ha fatto anche riferimento ad un presunto flirt che si è detto abbia avuto con una dama di Uomini e Donne. Questa storia però Tomaso l’aveva già smentita sui social, rispondendo ad Amedeo Venza, il quale aveva messo in giro queste voci.

Le parole su Giovanni Angiolini e sul riavvicinamento con Michelle

Come abbiamo già anticipato, Trussardi nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere ha parlato anche di Giovanni Angiolini.“Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene“. Tomaso però non ha in alcun modo colpevolizzato l’ex moglie ed ha aggiunto che forse Michelle si è avvicinata al medico perchè ha avuto bisogno, in quel momento, di conforto e supporto. Sul riavvicinamento alla sua ex moglie, Tomaso ha rotto il silenzio.“Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie”.