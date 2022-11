GF Vip, Edoardo Tavassi al veleno contro Elenoire Ferruzzi: “Non mi piaceva”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Tavassi parlando con alcuni inquilini della casa del GF Vip si è rivolto all’ex gieffina Elenoire Ferruzzi utilizzando delle parole molto dure.

Pochi giorni fa hanno fatto il loro ingresso all’interno della casa del GF Vip sei nuovi concorrenti. Tra questi anche l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi che nelle scorse ore si è espresso sull’ex gieffina Elenoire Ferruzzi utilizzando delle parole abbastanza dure. Ma esattamente, per quale motivo?

Edoardo Tavassi contro Elenoire Ferruzzi

Dal momento in cui Edoardo Tavassi ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del GF Vip è riuscito ad entrare nel cuore di moltissime persone. Proprio nelle scorse ore nel corso di una normale e tranquilla chiacchierata con gli inquilini della casa più spiata d’Italia si è lasciato scappare delle parole abbastanza dure su Elenoire Ferruzzi eliminata dai telespettatori poche puntate fa a causa di alcuni comportamenti assunti all’interno del reality show. Cosa non è piaciuto ad Edoardo di Elenoire? Il fratello di Guendalina Tavassi ha rivelato di non aver apprezzato il vittimismo dimostrato dalla Ferruzzi in diverse occasioni durante la sua permanenza all’interno del reality show.

Le dure parole di Edoardo Tavassi su Elenoire Ferruzzi

Nello specifico Edoardo Tavassi si è espresso sulla questione affermando “Non mi piaceva, ed è una mia opinione, il fatto che strumentalizzasse sta cosa e sto vittimismo del *. A me non me se pija nessuna perchè so così”. A me sta cosa non piace”. Parole quindi molto dure quelle espresse da Edoardo Tavassi che come molti sapranno non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero, talvolta facendolo anche in modo abbastanza simpatico. Secondo il fratello di Guendalina Tavassi l’ex gieffina Elenoire in diverse occasioni si sarebbe comportata da vittima strumentalizzando la sua situazione.

La reazione di Elenoire

Elenoire Ferruzzi all’interno della casa del GF Vip non ha mai avuto il timore di rispondere alle critiche mosse nei suoi confronti, e proprio per tale motivo si è diverse volte resa protagonista di polemiche e discussioni di diverso tipo. Ma, come ha reagito alle parole espresse dal nuovo concorrente del reality show? Se è questa la domanda che in questo momento vi state ponendo ecco che è possibile rispondere affermando che in realtà al momento l’ex gieffina non sembrerebbe aver ancora replicato alle dure parole dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ma potrebbe comunque decidere di farlo nel corso delle prossime ore, per cui non ci rimane che attendere.