Storie Italiane, grande imbarazzo per Mariotto: in diretta suona il telefono: “E’ la banca”

Momenti di grande imbarazzo per Guillermo Mariotto a Storie Italiane dove nella giornata di ieri è stato ospite. Ad un certo punto proprio mentre si trovava in trasmissione il giurato di Ballando con le stelle ha ricevuto una particolare chiamata da parte della banca.

Una nuova puntata di Storie Italiane è andata in onda nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 novembre 2022. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un simpatico momento che ha coinvolto uno dei giurati di Ballando con le Stelle ovvero Guillermo Mariotto. Ma esattamente, cos’è successo?

Guillermo Mariotto ospite di Storie Italiane

Uno dei programmi Rai più amati e seguiti dai telespettatori nel corso del weekend è sicuramente Ballando con le Stelle. Stiamo nello specifico parlando del noto programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, e proprio per tale motivo ecco che ogni lunedì il programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele è solito concedere molto spazio alla trasmissione sopracitata. Diversi i protagonisti dello show ospiti di Storie Italiane, e tra questi ad esempio Alessandra Tripoli ma anche Giada Lini e Guillermo Mariotto. Quest’ultimo però si è reso protagonista di un momento molto particolare che ha fatto tanto sorridere i presenti e il pubblico a casa.

Gaffe in diretta per Guillermo Mariotto

Ma esattamente, cos’è successo? Proprio mentre si trovava all’interno dello studio di Storie Italiane ecco che a Guillermo Mariotto è suonato il telefono. Il giudice di Ballando è apparso abbastanza imbarazzato. Eleonora Daniele si è quindi rivolta all’uomo chiedendo chi lo stesse chiamando in quel preciso momento mentre invece proprio Mariotto ha provato a rispondere facendo molto sorridere tutti i presenti, tra questi anche Emanuela Folliero.

La risposta imbarazzata del giurato di Ballando con le Stelle

Alla domanda della conduttrice Eleonora Daniele che si è rivolta al giurato di Ballando con le Stelle chiedendo chi lo stesse chiamando ecco che l’uomo ha replicato “E’ la banca…”. Poco dopo Mariotto ha risposto alla telefonata affermando “Scusate, in questo momento sono in onda su Rai1″ e all’impiegato di banca con cui stava parlando si è poi rivolto invitandolo a fare come precedentemente concordato. Conclusa la telefonata ecco che la conduttrice ha poi cercato di sdrammatizzare chiedendo a Mariotto “Sei sicuro che non fosse Dario Cassini?“. Chi segue Ballando con le Stelle infatti saprà bene quanto accaduto durante la puntata trasmessa lo scorso sabato quando la Lucarelli ha accusato l’attore sopracitato di averla chiamata prima della diretta nella speranza di ottenere un buon voto al termine della sua esibizione. La Folliero invece è intervenuta affermando che quando è la banca a chiamare è sicuramente meglio rispondere.