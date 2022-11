Franco Di Mare, Sonia Grey durissima contro di lui: “Mi sono stancata”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Grey parla di un video in cui Franco Di Mare le tocca palesemente il fondoschiena. Non si tratta di un episodio recente, ma risalente a circa 20 anni fa.

Sonia Grey in questi giorni si è scagliata contro Franco Di Mare, il direttore di Rai 3, per alcune dichiarazioni da lui rilasciate proprio nelle scorse ore. Ebbene, dopo il caso Remigi e quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio non proprio recente, ma di i data, in cui i protagonisti sono Sonia Grey e Franco di Mare a Uno Mattina. In questo servizio, i due pare che si siano delle pacche sul fondoschiena.

Striscia la notizia diffonde un nuovo video con protagonisti Sonia Grey e Franco di Mare

Proprio il direttore di Rai 3, rispondendo al video in questione, aveva risposto che si trattava di uno scherzo tra colleghi. A quel punto, però, è intervenuta Sonia Grey la quale non si è detta d’accordo con le parole di Franco. Una volta raggiunta da Striscia la notizia, che le ha consegnato anche un tapiro d’oro, la conduttrice ha espresso il suo punto di vista. Ad ogni modo, Sonia Grey ha affidato il suo sfogo direttamente sui social.

Dopo il caso Remigi, sotto i riflettori il palpeggiamento di Di Mare ai danni di Sonia

“Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me e Franco Di Mare e per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere“. Questo quanto scritto da Sonia sul suo profilo social. La donna ha aggiunto di aver provato imbarazzo quando è stata palpata ma ha anche detto di aver provato a sdrammatizzare, facendo buon viso a cattivo gioco. Io subivo davanti a tutti. “Alla fine lui era un uomo importante, io una giovane conduttrice appena arrivata in Rai”, ha scritto ancora Sonia.

La confessione della conduttrice che oggi ha trovato il coraggio di dire la sua

Quest’ultima ha sottolineato di aver deciso di dire tutto adesso, solo perchè è uscita dal contesto e come lavoro fa tutt’altro. “Io penso che un uomo la debba smettere di toccare il sedere in pubblico ad una donna, soprattutto quando le due posizioni sono così distanti”. Queste ancora le parole della donna.