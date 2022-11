Serena Bortone torna sul caso Remigi “Non potevo farlo”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone è tornata a parlare della vicenda Remigi-Morlacchi e lo ha fatto nel corso della puntata di Da noi a ruota libera, domenica 6 novembre.

A distanza di alcune settimane da quando è accaduto l’impensabile a Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone ha rotto il silenzio ed ha espresso il suo pensiero al riguardo. Ci riferiamo sicuramente al caso che ha visto coinvolta anche Jessica Morlacchi. La conduttrice ha parlato nel corso della puntata di Da noi a ruota libera, la trasmissione che va in onda ogni domenica. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la conduttrice?

Serena Bortone torna a parlare del caso Remigi a Da noi a ruota libera

Dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno ovvero il palpeggiamento di Memo Remigi ai danni di Jessica Morlacchi in diretta TV, a parlare nelle scorse ore è stata Serena Bortone. La conduttrice è tornata a parlare di questa triste pagina della storia della televisione italiana ed è intervenuta nel corso della puntata di Da noi a ruota libera trasmessa proprio nella giornata di ieri domenica 6 novembre.

Come ha vissuto la vicenda Serena Bortone

La conduttrice ha sottolineato il fatto che vista la gravità dell’accaduto è stato sicuramente giusto intervenire e prendere una posizione anche piuttosto drastica. Sappiamo bene che Remigi è stato allontanato dal programma e la Rai ha cessato il contratto lavorativo. Nel corso della puntata di Da noi a ruota libera, così Serena Bortone è tornata a parlare di questa vicenda e la conduttrice le ha chiesto come ha vissuto questa vicenda. “È stato un grande dolore. Un grande dispiacere. Come avrai capito, io ho sempre cercato di avere dei rapporti autentici, basati sulla comprensione, sulla fiducia, sull’allegria. Quindi devo dire che questa notizia è stata davvero dolorosa e mi ha molto amareggiato. Poi sai, io nella vita e a maggior ragione nel lavoro, non posso chiudere gli occhi davanti a un’ingiustizia. Quindi è molto triste. Molto triste davvero”.

La replica della conduttrice Francesca Fialdini

La conduttrice Francesca Fialdini dopo aver ascoltato le parole della collega ha dato anche il suo parere al riguardo dicendo che le colpe vanno sempre pagate nella giusta misura e che sicuramente è stato importante lanciare un segnale di questo tipo.