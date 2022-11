Roberta Capua contro Memo Remigi, le sue parole sono durisime

0 SHARES Condividi Tweet

La conduttrice di Estate si, Roberta Capua si è scagliata contro Memo Remigi. Le sue parole nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiù.

Nonostante siano trascorsi diversi giorni da quando è scoppiato il caso Remigi, se ne continua a parlare incessantemente. In questi giorni a parlare è stata Roberta Capua, la nota conduttrice che ha detto la sua su questa triste pagina della televisione italiana. La conduttrice si è detta d’accordo con la posizione presa dalla Rai e da Serena Bortone. Ma vediamo cosa ha riferito nel dettaglio.

Roberta Capua si esprime sulla vicenda Memo Remigi- Jessica Morlacchi

Sono trascorse diverse settimane da quando è scoppiato il caso Memo Remigi a Oggi è un altro giorno, eppure se ne continua a parlare. Ci riferiamo al video in cui si è visto palesemente Memo Remigi fa scivolare la sua mano sul fondoschiena di Jessica Morlacchi che ha subito bacchettato il collega. Di questa vicenda ne hanno parlato davvero in tanti e sembra che la maggior parte delle persone abbia appoggiato Jessica, andando contro Memo.

Le parole di Roberta contro Memo

In questi ultimi giorni a parlare è stata Roberta Capua, la quale ha rilasciato un’intervista interessante a DiPiù, uscito in edicola. “Serena Bortone ha fatto bene a denunciare”, questo quanto dichiarato dalla conduttrice di Estate in diretta.“L’azione commessa da Memo Remigi è figlia di una cultura maschilista del passato ma che ora, fortunatamente, stiamo superando”, ha aggiunto la Capua nel corso dell’intervista.

La conduttrice d’accordo con la decisione della Rai e di Serena Bortone

La conduttrice si è detta d’accordo con la decisione presa dalla Rai sull’allontanamento dall’azienda e con la posizione presa da Serena Bortone. “A me fortunatamente non è mai successo niente del genere, eppure di esperienza credo di averne tanta. Avrei reagito male se mi fosse capitato, perchè non mi lascio toccare così per gioco”. Con queste parole, la conduttrice ha concluso la sua intervista, aggiungendo anche di avere un desiderio, ovvero partecipare ad un programma molto famoso che attualmente è in onda.