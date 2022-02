Sanremo 2022, Maneskin, Damiano David scoppia a piangere sul palco dell’Ariston e Belen …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri martedì 1 febbraio 2022 è iniziato il Festival di Sanremo, la terza edizione condotta da Amadeus. Ospiti speciali della prima puntata del Festival I Maneskin, il gruppo che ha vinto la scorsa edizione del Festival ed anche l’Eurovision Song Contest 2021. Damiano David e la band si è esibita per ben due volte così sul palco dell’Ariston, ottenendo un grandissimo successo e grande riscontro da parte del pubblico presente in teatro. Ad un certo punto, sembra che Damiano si sia sciolto in un pianto liberatorio ed inaspettato è stato il gesto di Belen Rodriguez. Ma cosa è accaduto?

Festival di Sanremo,i Maneskin tornano ad esibirsi sul palco dell’Ariston

Ebbene si, i Maneskin nella giornata di ieri martedì 1 febbraio 2022 sono tornati ad esibirsi sul palco dell’Ariston ma non come concorrenti, quanto come ospiti speciali. Il pubblico ha accolto la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio con un grande applauso ed una standing ovation. Il gruppo come sempre ha regalato tante emozioni. Ad ogni modo, sembra che l’arrivo del gruppo in studio sia stato piuttosto particolare, visto che è stato lo stesso Amadeus ad uscire dall’Ariston e mettersi alla guida di un trenino per accompagnarli all’interno del teatro. Il tutto è avvenuto in diretta e sembra che il pubblico da casa sia rimasto piuttosto divertito.

Due grandi esibizioni in due momenti diversi della puntata, il pubblico in delirio

Nella prima serata del Festival, così, i Maneskin si sono esibiti con la canzone intitolata Zitti e buoni, con la quale hanno vinto la scorsa edizione del Festival ed anche l’Eurovsion Song Contest. Il pubblico presente all’Ariston ed anche i telespettatori sembra abbiano apprezzato tanto questa esibizione. In un secondo momento della serata, poi, si sono esibiti con un nuovo brano, intitolato Caroline presente nel nuovo album Teatro d’ira-Vol. I. Al termine dell’esibizione, Damiano sembra si sia lasciato andare all’emozione ed ha mostrato tutta la sua sensibilità.

Damiano si lascia andare alla commozione e scoppia a piangere dopo l’esibizione

Damiano sarebbe scoppiato a piangere e la sua commozione è stata piuttosto evidente sia al pubblico a casa che ai presenti. Sui social tutti impazziti per i Maneskin e tanti i messaggi arrivati a sostegno di tutti loro. Amadeus, grande sostenitore del gruppo, è corso ad abbracciare Damiano. Anche sui social sembra che il gruppo sia stato felice di supportare il gruppo, una tra tutti Belen Rodriguez la quale su Instagram ha voluto dimostrare di essere una grande sostenitrice dei Maneskin e fan. La Rodriguez ha così pubblicato l’esibizione di Zitti e Buoni ed ha scritto “Orgoglio italiano”.