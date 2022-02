Sanremo 2022, Amadeus nella bufera, Selvaggia Lucarelli gli sferra un durissimo attacco

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri martedì 1 febbraio 2022 è partita la 72esima edizione del Festival di Sanremo ancora una volta con al timone Amadeus. Il noto conduttore sembra aver sorpreso tutti quanti, in diversi momenti della serata. Uno di questi è stato quando Amadeus ha annunciato l’arrivo dei Maneskin, il gruppo che ha vinto la scorsa edizione della manifestazione canora più importante d’Italia.

Festival di Sanremo, i Maneskin e il loro particolare ingresso in teatro

I Maneskin hanno preso parte alla serata di ieri inaugurale del Festival come ospiti speciali, ma hanno fatto il loro ingresso in studio in modo particolar e singolare. Pare infatti che Amadeus ad un certo punto abbia indossato il cappotto ed un cappello, sarebbe uscito dal teatro e messo al comando di una Golf Car diretto a prendere i 4 giovani ed accompagnarli personalmente al teatro Ariston.

Amadeus esce dal teatro e va a prendere i giovani a bordo di una Golg Car

Il tutto è accaduto in diretta tv e sotto gli occhi di tutti, lasciando i presenti ed i telespettatori a casa completamente senza parole. Pare che questo sia stato il frutto di una scommessa o almeno così è stato raccontato da Amadeus.”Gli avevo detto che se fossero venuti a Sanremo sarei andato a prenderli. Due ore fa mi hanno chiamato chiedendomi ‘a che ora passi a prenderci?’ È la prima volta in 72 anni che accade una cosa simile ma per i Maneskin questo ed altro“. Questo quanto raccontato dal direttore artistico di questa 72esima edizione del Festival. Ad ogni modo, non tutti sembra abbiano apprezzato e qualcuno avrebbe addirittura criticato.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli ad Amadeus

Tra questi c’è Selvaggia Lucarelli, la quale sembra abbia lanciato delle critiche al conduttore. “I Maneskin che si fanno conoscere in tutto il mondo perché sono rock e moderni e lui che li va a prendere col cappello con la scritta driver”. Queste le parole della Lucarelli che non ha mancato occasione per essere critica. Sui social qualche altro avrebbe commentato dicendo “Fa molto Pretty Woman“. Ma come avrà reagito Amadeus? Sicuramente il conduttore al momento non avrà modo di poter rispondere a questi attacchi gratuiti ma nulla toglie che potrebbe farlo in seguito.