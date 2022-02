Sanremo 2022, Achille Lauro nella bufera e Amadeus dice: “Io sono credente …” 

0 SHARES Condividi Tweet

Ad aprire la prima serata del Festival di Sanremo, lo scorso martedì 1 febbraio 2022, è stato Achille Lauro pseudonimo di Lauro De Marinis. Il giovane artista in seguito alla sua esibizione è però finito al centro di critiche e polemiche e lo stesso Amadeus è intervenuto per difenderlo nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo proprio ieri.

Grande successo per la prima puntata del Festival di Sanremo 2022

La prima puntata del Festival di Sanremo si è rivelata un vero e proprio successo e nello specifico sono stati ben 10.911.000 gli spettatori che hanno guardato il Festival consentendo quindi all’evento di ottenere uno share del 54.7%. Un grande successo, proprio così lo ha definito il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta che nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, mercoledì 2 febbraio 2022, ha voluto precisare “Uno dei migliori risultati di sempre. È stato premiato il desiderio di leggerezza, di condivisione, l’ottimo livello musicale, l’innovazione del linguaggio visual e la giusta ritmica televisiva”. Parole alle quali sono seguite quelle di Amadeus che ha voluto precisare che tutto questo è sicuramente il frutto di tanti mesi di lavoro.

Achille Lauro al centro di critiche e polemiche

Il primo artista ad esibirsi è stato Achille Lauro ovvero un giovane cantautore e rapper italiano che piace a tanti ma che allo stesso tempo finisce spesso al centro di critiche e polemiche. Il giovane è finito al centro della polemica a causa della sua esibizione sul palco dell’Ariston. E nello specifico ad esprimersi sono stati il Vescovo di Imperia e il cardinal Ravasi. Amadeus però ha voluto difendere Achille Lauro da tali critiche e a tal proposito ha infatti dichiarato “Rispetto il parere del Vescovo, sono credente e non trovo l’esibizione di Achille Lauro abbia offeso nessuno. Non sono turbato. Non manca di rispetto a nessuno e ogni artista deve potersi esprimere liberamente”.

Le parole del Direttore di Rai 1 Stefano Coletta

Anche Stefano Coletta è voluto intervenire, nel corso della conferenza stampa, per esprimere il suo pensiero sulla questione relativa alle accuse mosse nei confronti di Achille Lauro. Il Direttore di Rai 1 ha nello specifico dichiarato “Vorrei dire una volta per tutte che dietro dei profili personali non c’è mai nessuna volontà di veicolare ideologie di veicolare trasgressioni. Nessun artificio di Achille Lauro, ogni arte ammette una libertà. L’esibizione dell’artista segna più la rinascita”.