Mattino 5, Stefano e Belen sono tornati insieme, il paparazzo Andrea Franco finalmente svela che … 

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più passano i giorni e più si trovano al centro del gossip. I due, genitori di un bellissimo bambino di nome Santiago, da alcune settimane sembrerebbero aver ritrovato la complicità e secondo molti starebbero addirittura per tornare insieme. L’argomento in questione è stato affrontato anche nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda nella mattina di ieri, mercoledì 2 febbraio 2021. E ad esprimersi sulla questione sarebbero stati il paparazzo Andrea Franco Alajmo ma anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme?

Le strade di Stefano e Belen nel corso degli anni si sono incontrate e divise più volte. E se fino a qualche mese fa sembravano essere tanto distanti ecco che oggi non sembrerebbe essere più così. Stefano e Belen da diverse settimane infatti appaiono sempre più vicini e complici e proprio nel corso della puntata di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci, è stato affrontato l’argomento in questione. Ad esprimersi è stato Andrea Franco Alajmo che senza mezzi termini avrebbe infatti rivelato che i due ‘ex’ in realtà sarebbero tornati insieme. “Belen e Stefano De Martino hanno passato la notte insieme, erano a una festa di compleanno e sono rimasti a dormire a casa di Stefano, si sono rimessi insieme, si vedono quasi tutti i giorni”, queste le sue parole.

Il pensiero di Alessandro Rosica

Tra coloro che hanno commentato il vero, finto o presunto ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez vi troviamo anche il noto esperto di gossip Alessandro Rosica. L’uomo al contrario di quanto detto dal paparazzo avrebbe invece rivelato che i due non sono tornati insieme e non lo faranno. Secondo l’esperto di gossip De Martino non avrebbe alcuna intenzione di tornare insieme all’ex moglie ma semplicemente il ballerino starebbe vicino alla donna per il bene del loro piccolo Santiago.

Sempre nel corso della stessa puntata di Mattino Cinque è stata commentata la storia d’amore nata al GF Vip tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Una storia a cui alcuni credono mentre invece altri no. Nello specifico il paparazzo Andrea Franco Alajmo si sarebbe così espresso “Se tra un anno staranno ancora insieme, avrà ragione Biagio, se si lasceranno dopo pochi mesi, sarà finto e avrà ragione Arianna David”. Proprio secondo la David la storia sarebbe finta in quanto Biagio non proverebbe un reale interesse per la showgirl.