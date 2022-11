Michelle Hunziker, il gesto di Trussardi lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere sempre più vicini. L’ultimo gesto dell’ex marito di Michelle fa sognare i fan.

È già da un po’ di tempo che si parla di un possibile riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due dopo circa 10 anni di matrimonio e dopo aver costruito una bellissima famiglia, si sono lasciati lo scorso gennaio 2022. Dopo essere stati distanti per diversi mesi, adesso però sono sempre di più le voci secondo cui Tomaso e Michelle potrebbero essere tornati insieme. Si parla infatti di un ritorno di fiamma tra i due e l’ultima storia pubblicata proprio da Tomaso su Instagram, sembra che abbia in qualche modo confermato le speranze di molti fan.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero essere tornati insieme o comunque potrebbero essere in procinto di farlo. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la loro separazione avvenuta poco meno di un anno fa, aveva lasciato tutti completamente senza parole perché arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ad ogni modo, nonostante in questi mesi sia accaduto un po’ di tutto nelle loro vite, soprattutto in quella di Michelle, i due sembrerebbero essere più vicini che mai.

L’ultimo gesto di Tomaso non lascia alcun dubbio

Sono sempre di più i fan che si aspettano un ritorno di fiamma tra i due. È da giorni che si parla di un possibile riavvicinamento tra Tomaso e Michelle e l’ultimo post del rampollo di casa Trussardi sembra che in qualche modo abbia confermato questa notizia. Nelle scorse ore, l’ex marito di Michelle ha postato una foto dell’ex moglie sul suo profilo Instagram. Si tratta di una foto che in realtà è stata pubblicata dallo stesso sul profilo del loro cagnolino Odino. Nella foto in questione, la conduttrice Svizzera tiene in braccio il cane e Tomaso avrebbe poi postato questa immagine tra le sue Instagram Stories.

Michelle, le sue parole sul riavvicinamento all’ex marito

Non sappiamo se effettivamente Tomaso abbia fatto questo gesto semplicemente perché gli piace la foto, oppure per mandare dei messaggi piuttosto espliciti. Una cosa è certa ovvero che Michelle nel corso di un’intervista rilasciata poco tempo fa, non ha escluso che possa esserci un ritorno di fiamma con il suo ex marito. Insomma, non ci resta che dire che se son rose, fioriranno.