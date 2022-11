Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker postano una foto, la reazione del web è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno pubblicato uno scatto sui social che ha letteralmente conquistato il popolo del web.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti stanno vivendo uno dei momenti migliori sicuramente della loro vita. Sappiamo bene che la figlia della conduttrice Svizzera e di Eros Ramazzotti è in attesa del primo figlio e ben presto renderà i suoi genitori nonni per la prima volta. La conduttrice e la sua primogenita sono molto unite, ma in questo periodo ancora di più e proprio nelle scorse ore si sono concesse un pomeriggio proprio di coccole. Molto probabilmente stanno progettando i prossimi mesi, quando nascerà finalmente il piccolino di casa Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker più unite che mai

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti nelle scorse ore sono apparse insieme sui social con uno scatto che ha collezionato tanti like e commenti. Le due si sono concesse un pomeriggio di coccole e di tante chiacchiere. Molto probabilmente mamma e figlia, che si accingono a diventare mamma e nonna per la prima volta, hanno parlato ed organizzato tutto ciò che accadrà nei prossimi mesi. Il tema principale delle loro chiacchierate sarà stato la nascita del piccolino.

Il dolcissimo scatto di Aurora e Michelle, felici e al naturale che conquista il popolo del web

Ad ogni modo, le due hanno voluto condividere con i loro follower uno scatto davvero molto dolce che ritrae mamma e figlia molto felici e serene e soprattutto al naturale, senza alcuna traccia di trucco. Michelle e Aurora hanno letteralmente conquistato il popolo del web con questo scatto che ha collezionato davvero tantissimi like e anche molti commenti ovviamente positivi.”Questa ragazza è cresciuta con dei valori stupendi, quasi ormai rari”, ha scritto qualcuno su Instagram. Ed ancora, parlando di Aurora qualcuno ha scritto “ragazza educata, profonda, sensibile e intelligente”.

La nuova vita di Aurora

Insomma, se da anni ormai Aurora non è molto apprezzata sui social ed ha ricevuto tante critiche, adesso da quando è in dolce attesa, sembra stia ricevendo tanto affetto da parte del suo pubblico. La figlia di Eros si appresta a vivere davvero un grande momento, un cambiamento molto importante nella sua vita e non vede l’ora di abbracciare il suo piccolino che nascerà il prossimo mese di gennaio.