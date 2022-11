Patrizia Rossetti: “Ho dovuto mettere in carica il telefonino”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Patrizia Rossetti, parole shock in puntata dopo essere stata interpellata da Alfonso Signorini “Ho dovuto mettere in carica il telefonino”.

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip e di certo non sono mancati i momenti di spettacolo, ma anche i alcuni colpi di scena. È stato proprio verso la fine della puntata che Alfonso Signorini ha parlato del rapporto che si è venuto a creare in questa ultima settimana tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. I due avrebbero confessato di essere diventati grandi amici. A quel punto è stato il conduttore a chiedere il parere di Patrizia Rossetti che ovviamente positiva al covid si trovava al di fuori della casa, ma in collegamento.

Gf vip, Alfonso interpella Patrizia su Wilma e Daniele

È stato proprio nel momento in cui Alfonso ha interpellato Patrizia, che è arrivato il colpo di scena visto che la gieffina ha parlato di un cellulare in carica. Sui social è scoppiata una vera e propria rivolta visto che come ben sappiamo, i concorrenti del Grande Fratello vip non possono avere alcun tipo di contatto con l’esterno e di conseguenza nessun cellulare.

Patrizia Rossetti in collegamento parla di un cellulare sotto carica e cala il gelo

” Patrizia scusa ma voglio il tuo commento su tutta questa faccenda…Cosa pensi di questa nuovo ‘sentimento’ che lega fortemente la tua amica a Daniele?”, queste le parole di Alfonso che ha così interpellato la Rossetti. Quest’ultima si sarebbe lasciata scappare una frase che ha fatto scoppiare una vera e propria bufera.“Scusami eh…Ho dovuto mettere in carica il telefonino…”. Dopo le parole della Rossetti in studio è calato il gelo.

La rivolta sui social

Dopo aver ascoltato queste parole, effettivamente in tanti si sono chiesti per quale motivo l’inquilina avesse con se il cellulare, visto che anche se in isolamento, è comunque una concorrente a tutti gli effetti del Grande Fratello vip. “Ma in che senso chi é in isolamento ha il cellulare scusate??? Vabbé sono allibita…”, ha scritto un utente sui social. Molti hanno chiesto a gran voce alla produzione di fare chiarezza.