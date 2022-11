Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi ospite, il web si rivolta: “Ora basta”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi dopo Ballando con le stelle, ospite in tante trasmissioni televisive, i telespettatori non ne possono più. Piovono critiche.

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri ospite in studio c’è stata lei, Iva Zanicchi. Quest’ultima è la cantante che è stata e continua ad essere una delle protagoniste di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. Ebbene, in queste ultime settimane la cantante è stata al centro del gossip per via di quanto accaduto con Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi dopo quanto accaduto a Ballando con le stelle ospite in tante trasmissioni Rai

Ad ogni modo, la cantante è stata ospite in diverse trasmissioni televisive e la sua presenza fissa in Rai, pare che stia dando un pò fastidio. Effettivamente da quando Iva è apparsa a Ballando con le stelle, è stata praticamente ospite in ogni programma di Rai 1, a cominciare da Da noi a ruota libera a finire a La vita in diretta. La presenza della Zanicchi in varie trasmissioni di casa Rai c’è stata per via di quanto accaduto a Ballando con le stelle con Selvaggia Lucarelli.

La lite con Selvaggia Lucarelli

Ricordiamo, che dopo la sua esibizione, il giudice le aveva dato 1 come voto e questo aveva scatenato l’ira della cantante che aveva chiamato la Lucarelli in un modo molto pesante. Quello che ne è derivato è stato che Iva è finita per essere presente in tante trasmissioni televisive. E’ stata ospite a Da noi a ruota libera e poi ancora a La vita in diretta e Domenica in. In ogni occasione, tra l’altro Iva ha affrontato sempre gli stessi argomenti.

Serena Bortone ospita Iva, il popolo del web non accetta l’ospitata e dice Basta

Anche ieri, nel salotto di Serena Bortone, al fianco di Samuel Peron, Iva si è concessa un’intervista dove ha parlato di tanti argomenti, già affrontati in altri contesti. Molti, soprattutto sui social, si sono lamentati di questa presenza fissa di Iva nelle trasmissioni televisive. “Ma basta Iva Zanicchi piazzata su ogni canale Rai a qualsiasi ora!!”, ha scritto un utente. Questo è stato soltanto uno dei tanti messaggi simili apparsi sui social.